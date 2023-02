Wypożyczeni: 360 minut Kobylaka

Wtorek, 21 lutego 2023 r. 08:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

Gabriel Kobylak kontynuuje swoją passę w lidze. Bramkarz Radomiaka ponownie zachował czyste konto, co oznacza, że od 360 minut pozostaje niepokonany. Pełne spotkanie, ale we Włoszech, rozegrał Jordan Majchrzak. Zawodnik młodzieżowej AS Romy powrócił do składu w potyczce z Bolonią, a wczoraj wybiegł przeciwko Atalancie. W I lidze spotkali się Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) oraz Patryk Pierzak (Górnik Łęczna). Ze zwycięstwa cieszył się drugi z wymienionych.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 73. minuty w przegranym 1-2 meczu z Cracovią

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Koroną Kielce

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - runda wiosenna II ligi rozpocznie się 25-26 lutego

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Jagiellonią Białystok

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Atalantą Primavera. Dodatkowo, w środę zagrał od 75. minuty w przegranym 2-3 meczu z Bologna Primavera.

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 77. minuty w przegranym 0-1 meczu z Górnikiem Łęczna

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Sandecją Nowy Sącz

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 87. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Stalą Rzeszów. Ukarany żółtą kartką.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 75. minuty w przegranym 0-1 meczu z Termaliką Nieciecza