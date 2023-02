Marek Kania 5. w PŚ w Tomaszowie na 1000m

W niedzielę w Tomaszowie Mazowieckim rozegrano wyścig na 1000 metrów dywizji B, finału Pucharu Świata w sezonie 2022/23. Panczenista Legii, Marek Kania zajął miejsce piąte, z wynikiem 1:10.43 min., ze stratą 1.24 sekundy do zwycięzcy, Holendra, Janno Botmana. To najlepszy start Kani w tym sezonie PŚ w wyścigu na 1000 metrów. Podsumowując cały sezon (w obu dywizjach), Marek zajął 39. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata na tym dystansie (41 pkt.). Legionista opuścił pierwszy start PŚ w obecnym sezonie i ostatecznie punktował tylko w czterech z sześciu wyścigów. Przed naszym zawodnikiem na początku marca start na Mistrzostwach Europy w Heerenveen.

