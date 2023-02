24-26.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 24 lutego 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek przy Łazienkowskiej niezwykle ciekawe spotkanie - przy komplecie publiczności i pełnym sektorze gości odbędzie się mecz Legia - Widzew, pierwszy od 10 lat przy Ł3. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 18:00 zagrają na Mokotowie z Avią Świdnik. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) kupować można przy wejściu do hali. Zespół koszykarskiej Legii 3x3 w sobotę od godziny 13:00 będzie rywalizować w finale (czołowej ósemce) Lotto Ligi 3x3, który odbędzie się w Lublinie. Transmisja w sportowych kanałach Polsatu. Legioniści przystąpią do rywalizacji od ćwierćfinału, finał zaplanowano na 16:15.



W sobotę w Libercu podczas gali KSW wystąpi Arek Wrzosek, który zmierzy się z Litwinem, Tomasem Moznym.



W sobotę Zagłębie Sosnowiec rozegra pierwsze spotkanie na nowym stadionie - z GKS-em Katowice. Spotkanie obejrzy komplet publiczności, niestety bez udziału kibiców gości.



Czworo zawodników Legii rozpoczyna dziś w Hamburgu rywalizację w German Junior Open 2023 w squasha (Super Series). Legioniści zagrają w składzie: Mateusz Lohmann (U13), Szymon Lohmann (U15), Jan Samborski (17) i Sofija Zrażewska (U17).



Rozkład jazdy:

24.02 g. 20:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź

25.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Zawisza Bydgoszcz (sparing) [LTC 6]

25.02 g. 14:30 KKS Kalisz - Olimpia Elbląg

25.02 g. 17:00 TSK Roś Pisz - Legia II Warszawa [kosz]

25.02 g. 17:30 Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice

25.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Avia Świdnik [siatka, ul. Niegocińska 2a]

25.02 g. 20:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom

26.02 g. 12:15 FC Den Bosch - FC Den Haag



Młodzież:



25.02 g. 13:00 Raków Częstochowa 06 - Legia U17 [Częstochowa]

25.02 g. 14:00 Legia U16 - Raków Częstochowa 07 [LTC 7]

25.02 g. 14:00 Śląsk Wrocław 09 - Legia U14 [Wrocław]

25.02 g. 15:00 Raków Częstochowa 08 - Legia U15 [Częstochowa]

26.02 g. 12:00 Legia U11 - Stal Rzeszów 12 [LTC 6]

26.02 g. 12:00 Legia U10 - Stal Rzeszów 13 [LTC 7]

26.02 g. 12:30 Legia U12 - Stal Rzeszów 11 [ul. Łazienkowska 3]

26.02 g. 14:30 Legia U13 - Stal Rzeszów 10 [ul. Łazienkowska 3]