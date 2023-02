Legioniści na podium w zawodach PP

W ostatni weekend w Zielonej Górze odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym, w międzynarodowej obsadzie. W rywalizacji juniorów młodszych (do lat 17) zwyciężyła legionistka, Hanna Jakubowska . Wśród seniorów triumfował Łukasz Gutkowski . Druga w rywalizacji kobiet była Małgorzata Karbownik . Wyniki legionistów: U-17 (kobiet): 1. Hanna Jakubowska, 8. Aleksandra Kazubska, 9. Olga Cisek, 11. Hanna Matusik, 21. Alicja Dobrzyńska U-17 (mężczyzn): 10. Maksymilian Dobosz, 19. Antoni Cisek, 26. Kajetan Szpryngiel, 27. Szymon Pawlak, 29. Antoni Ruzik, 30. Dominik Radomyski, 32. Tomasz Wasiuk Senior (kobiet): 2. Małgorzata Karbownik, 5. Pola Wolska, 6. Michalina Wierzba, 14. Patrycja Kieraga, 16. Katarzyna Dębska, 18. Melis Kacar Senior (mężczyzn): 1. Łukasz Gutkowski, 15. Igor Radomyski, 20. Kacper Klimczak, 22. Łukasz Nowik

