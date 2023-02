1730 kibiców Widzewa przyjedzie na Ł3

Kibice Widzewa Łódź wykorzystali pełną pulę biletów na piątkowe spotkanie z Legią przy Łazienkowskiej - 1730 sztuk. Dla widzewiaków będzie to pierwsza wizyta na naszym stadionie - nie licząc meczów, na których wspierali Ruch oraz Wisłę - od 10 lat. Na sektory gospodarzy zajętych już jest ponad 25 tysięcy miejsc i jedyna okazja na zdobycie biletów, to czatowanie na zwroty, które pojawiają się w systemie biletowym.

Ding - 13 minut temu, *.chello.pl Przyjechaliście ..., bo my tutaj gramy odpowiedz

hugon - 15 minut temu, *.tpnet.pl no i pięknie, o to chodzi.

