W sobotę mecz siatkarzy z Avią Świdnik

Przed siatkarzami Legii bardzo trudne domowe spotkanie, ale legioniści muszą powalczyć o punkty, jeśli zamierzają utrzymać się na zapleczu ekstraklasy. Rywalem naszej drużyny będzie Avia Świdnik - aktualnie szósty zespół, który ma już pewne miejsce w fazie play-off. Legia potrzebuje punktów, bowiem już teraz traci ich siedem do bezpiecznego miejsca, gwarantującego utrzymanie. W ostatniej kolejce gra naszego zespołu ze znacznie słabszym od Avii, BAS-em Białystok wyglądała źle. Czy nasi gracze będą w stanie sprawić niespodziankę przed własną publicznością? W pierwszym meczu z ekipą ze Świdnika górą była Avia, która wygrała 3-0 (25-19, 25-22, 25-23). Bilety na sobotnie spotkanie nabywać można bezpośrednio przed meczem, przy wejściu do hali przy ul. Niegocińskiej 2a. Wejściówki ulgowe kosztują 10 złotych, normalne - 20 zł. Termin meczu: sobota, 25 lutego 2023 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zetor - 4 godziny temu, *.161.105 po jajach jak zwykle odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.