Kamiński blisko Warty

Wiktor Kamiński z Legii Warszawa jest blisko przejścia do Warty Poznań na zasadzie transferu definitywnego - informuje portal meczyki.pl. 18-letni napastnik nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole stołecznego klubu. Grał jedynie w trzecioligowych rezerwach. Jesienią rozegrał w rezerwach 17 meczów, w których zdobył 3 bramki. W poprzednim sezonie zagrał 28 razy i strzelił 7 goli.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Żyrardów - 7 minut temu, *.125.70 Szkoda...bo to duży talent

Można wypożyczyć na 2 sezony bo myślę że tyle potrzebuje by wystrzelić

Szkoda odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Gratis to uczciwa cena ... odpowiedz

Żmija - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: jak już go sprzedadzą do Realu to dostaniemy 1% za szkolenie! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.