28.02-2.03: Rozkład jazdy

Dziś w Zielonej Górze nasi piłkarze rozegrają ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski z III-ligową Lechią. Spotkanie, które transmitowane będzie w Polsacie Sport, obejrzy 5 tysięcy kibiców. Juniorzy starsi koszykarskiej Legii w środę i czwartek rozegrają pierwsze mecze turnieju finałowego mistrzostw Polski do lat 19, które odbędą się w hali 100-lecia w Sopocie. Transmisje meczów na YT, wstęp wolny. Dwie najlepsze drużyny zapewnią sobie awans do półfinału. Marek Kania w czwartek rozpocznie udział w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim - zawody odbędą się w holenderskim Heenenveen. Rozkład jazdy: 28.02 g. 13:00 Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa 01.03 g. 12:30 Basket Junior Poznań U-19 - Profbud Legia Warszawa U-19 [kosz, Sopot, hala 100-lecia] 02.03 g. 10:00 WKK Wrocław U-19 - Profbud Legia Warszawa U-19 [kosz, Sopot, hala 100-lecia]

