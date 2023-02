Kilka tygodni przerwy Tobiasza

Wstępna diagnoza mówi, że legionistę czekają 3-4 tygodnie przerwy - na pewno nie zagra w najbliższym spotkaniu z Widzewem Łódź. W tej sytuacji jego miejsce między słupkami najprawdopodobniej zajmie Dominik Hładun , który od początku rundy wiosennej pełni rolę drugiego golkipera. W kadrze meczowej zastąpił on Cezarego Misztę , który jesienią był numerem dwa.

W ostatniej akcji meczu z Piastem Gliwice urazu doznał bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz . W 9. minucie doliczonego czasu gry Michał Kaput dośrodkował w pole karne stołecznego zespołu, wychodzący do piłki Damian Kądzior zderzył się z Tobiaszem. Obaj zawodnicy padli na murawę i długo się z niej nie podnosili. Sędzia po chwili zakończył spotkanie, ale golkiper Legii z grymasem bólu na twarzy długo trzymał się za bark.

Listonosz - 27 minut temu, *.mm.pl Oby nie wpadli na pomysł że ręcznik Miszta vel babolarz ma grać w PP bo może być dramat odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do Zin czy jakoś tak:masz wybór,jak wolisz ręcznik to go wez i idz z nim na plażing,a wybór bramkarza zostaw innym. odpowiedz

oczkoś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl gra Misztą może się skończyć z powodu jego błędów stratami bramek których zawodnicy z pola nie odrobią . Obecnie nie nadaje się wyżej jak rezerwy. Może jakieś wypożyczenie? odpowiedz

Sh - 11 minut temu, *.btireland.net @oczkoś: Miszta w przerwie miedzy rundami chyba mial propozycje wypozyczenia ale odmowil odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To pech ! Mistrzostwo bez Tobiasza będzie b.trudne. Ale mamy ich trzech, niech walczą . odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzymam kciuki Dominik za dobry występ! odpowiedz

Remik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli będzie porażka odpowiedz

Łozun - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma tragedii :) odpowiedz

LoLek - 3 godziny temu, *.mm.pl Tylko Hładun ! broń boże ręcznik Miszta bo to babolarz odpowiedz

Zin - 2 godziny temu, *.swisscom.ch @LoLek: pajacu to nasz chłopak wolę takiego Miszte niż najemnika odpowiedz

Bolek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zin: to może w ogóle lepiej niech jedenastka bedzie złożona z kibiców? Wtedy będzie prawilnie mordeczko? odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Czyli w najbliższych tygodniach może będzie szansa na obronę jakiegoś strzału, który nie leci prosto w bramkarza oraz złapanie (zamiast odbicia) jakiegoś strzału, co akurat prosto w bramkarza leci. odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Pryszczaty na Widzew !! oH yeah !!! odpowiedz

Tombo - 3 godziny temu, *.centertel.pl A wystarczyło minutę wcześniej zakończyć mecz, Panie Sędzio! Pech. odpowiedz

Rrr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tombo: takie same były moje słowa jak na siebie wpadli odpowiedz

Rrr - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze ze jest Hładun bo z Misztą to trójka w plecy odpowiedz

