Pod lupą LL! - Filip Mladenović

Wtorek, 21 lutego 2023 r. 09:30 Kamil Dumala, źródło: Legionisci.com

To nie są dobre tygodnie dla Filipa Mladenovicia. Serb bardzo słabo wszedł w rundę wiosenną. W spotkaniu z Piastem Gliwice dostał kolejną okazję do rehabilitacji. Postanowiliśmy przyjrzeć się, czy przebiegła ona pozytywnie, czy zawodnik nadal jest bez formy i motywacji do gry.



Komu dośrodkowanie?

Biorąc pod uwagę, że od pierwszych minut pojawił się w pierwszym składzie Tomáš Pekhart, można było spodziewać się wielu wrzutek w pole karne ze strony Mladenovicia bądź Johanssona. Obserwowany przez nas gracz uczynił to sześciokrotnie - tutaj mała uwaga, bądź najważniejsza, żadne nie było celne! Druzgocąca statystyka, biorąc pod uwagę grę Serba w minionej rundzie. Pierwsze dośrodkowanie w pole karne posłał już na samym początku meczu, ale piłkę pewnie wyłapał Plach. Najgroźniej dośrodkowywał w 53. minucie, kiedy to w polu karnym piłka spadła pod nogi Bartosza Slisza, który następnie uderzył w poprzeczkę bramki Piasta. „Mladen” jeszcze przed końcem meczu próbował swoich sił w dośrodkowaniu, ale ponownie bez problemów piłkę wyłapał František Plach.









Zrób coś w ofensywie

Oprócz „skutecznych” dośrodkowań w pole karne, Mladenović próbował poprzez rozegranie rozruszać akcje ofensywne Legii. Na początku spotkania dobrze ruszył lewą stroną i zagrał na klepkę z Yurim Ribeiro, ale Portugalczyk został sfaulowany przez rywala. W 41. minucie posłał długą piłkę w kierunku Pekharta i Muciego, ale wpadła ona wprost w ręce Placha. To samo uczynił tuż po przerwie, jednak tym razem piłkę przejęli defensorzy Piasta, choć po chwili udanie odebrał ją Mladenović. W 57. minucie obserwowany przez nas gracz dokładnie podał do Ernesta Muçiego, którego płaskie uderzenie z około 20 metra przeszło nieznacznie obok słupka. W 74. minucie meczu zagrał akcję dwójkową z Ribeiro, Portugalczyk dośrodkował w pole karne, gdzie sfaulowany został Pekhart.



Nie wszystko złe

Oczywiście, nie wszystko było złe. To Mladenović napędził akcję, po której podyktowano dla Legii rzut karny. W miarę dobrze spisywał się także w defensywie. W 29. minucie bardzo dobrze przejął piłkę na lewej stronie, zatrzymując atak gospodarzy. Tuż przed przerwą udanie wybił piłkę po dośrodkowaniu jednego z graczy Piasta z własnego pola karnego. W 58. minucie defensor gospodarzy chciał uruchomić długim zagraniem napastnika, ale dobrze główkował Mladenović, który zażegnał niebezpieczeństwo. Zdecydowanie na minus zachowanie z 89. minuty, kiedy jak junior dał się ograć Arkadiuszowi Pyrce, którego dośrodkowanie w ostatniej chwili wybił Rafał Augustyniak.



Filip Mladenović

Minuty: 90

Gole: -

Asysty: -

Strzały/celne: -

Liczba podań / celne: 38 / 30

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 6 / 0

Dryblingi / udane: -

Dystans: 10.99 km

Sprinty: 11

Odbiory: 2

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -