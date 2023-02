22. kolejka Ekstraklasy. Grad goli

Komentarze (6)

A medaliony bèdá bić papierkowo.... - 24.02.2023 / 15:03, *.57.3 Jaga wygra bo musi jesli chce coś osiàgnâc w tym sezonie.... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 24.02.2023 / 12:06, *.play-internet.pl Że ślunskiem, będzie remis jak nic odpowiedz

exsa - 24.02.2023 / 10:59, *.orange.pl W LKE wygrali a w lidze przegrali co dla nas jest na plus oby tak bylo w tej kolejce ze Slaskiem jak bylo z Zaglebiem !!!! odpowiedz

Wycior - 24.02.2023 / 11:25, *.vectranet.pl @exsa: niech zdobywają punkty do rankingu a w lidze łomot - uczciwy układ ;) odpowiedz

axlrose - 24.02.2023 / 13:36, *.tpnet.pl @Wycior: Będzie trudno, bo Frankowski gwiżdże zawsze dobrze dla kuchenek. odpowiedz

(L) - 24.02.2023 / 09:10, *.com.pl Gratulacje dla lecha . przydałbym nam sie taki Ischak odpowiedz

