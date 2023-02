Trener przed meczem

Runjaić: Jutro nie będziemy grać w jedenastu, tylko w 30 tysięcy

Czwartek, 23 lutego 2023 r. 15:29 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Przygotowania do tego spotkania są podobne jak przy każdym innym meczu. To są jednak derby, ogromne święto. Będzie walka do samego końca. Chodzi o to, żeby pokazać ogromne serce, dużo energii i dać z siebie wszystko - mówi przed piątkowym spotkaniem z Widzewem trener Legii, Kosta Runjaić.









- Myślę, że nie muszę dużo mówić o tym pojedynku. To jest wielka rywalizacja i kryje się za tym ogromna historia. Jutro nie będziemy grać w jedenastu, tylko w 30 tysięcy. Mam nadzieję, że wszystkie bilety będą wyprzedane. Jednym z najpiękniejszych sukcesów, które osiągnęliśmy w tym roku, jest właśnie wsparcie kibiców na stadionie. Kibice widzą i czują, że wkładamy wiele pasji w grę. Nie wszystko jest idealne, ale każdy się poświęca i gra na sto procent możliwości. Bardzo się cieszę na tę atmosferę. Wielokrotnie się zastanawiałem, jak to jest grać przy pełnych trybunach i jutro się przekonam.



- Wszyscy wiemy, że w tym meczu nie będzie chodzić tylko o trzy punkty. Wiedzą to wszyscy w klubie, piłkarze i kibice. Chodzi o działanie, kto pokaże więcej serca na murawie. Mam duże zaufanie do zespołu, do tego, że dobrze zagra. To będzie dobry mecz i mam nadzieję, że wynik również. Też uważam, że dotychczas graliśmy bardzo solidnie, zdobyliśmy dużo punktów. Jutrzejszy mecz i mecz pucharowy, jeśli przejdziemy dalej, to będzie bardzo dobry start 2023 roku. Zawsze to wygląda tak, że koncentrujemy się na następnym meczu. Cieszymy się na jutrzejsze spotkanie i chcemy je wygrać, a przede wszystkim możemy. Skupimy się na grze w piłkę i pokażemy wolę walki.



- Już latem było widać, że Widzew jest dobrym, zgranym zespołem. Było widać, że mogą inwestować dużo w każdy mecz. Jest to zespół bardzo dobry technicznie. Mają Sancheza, Pawłowskiego czy Letniowskiego. Mają dobrą dynamikę, są gracze bardziej techniczni i bardziej siłowi. Już wygraliśmy w tym sezonie mecz z Widzewem, ale nie było łatwo. Widzew się nie poddaje, gra do końca, podobnie do nas. Zasłużenie Widzew jest tam, gdzie się aktualnie znajduje w tabeli. Jutro będzie ciekawy i dynamiczny mecz. Widzew będzie do końca walczył o grę w Europie.



- To co jest pewne, to to, że jutro jest piątek. Nie mogę odpowiedzieć, kto zmieni Kacpra Tobiasza i Bartosza Slisza. Mogę powiedzieć natomiast, że Carlitos jest gotowy do gry i prawdopodobnie będzie w składzie. Dziś będzie jeszcze jeden trening na stadionie i wtedy podejmiemy decyzję.



- Jeśli chodzi o Tobiasza, to będziemy patrzeć na to, jak to będzie wyglądało. Na Blaza Kramera trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, natomiast Lindsay Rose powinien w przyszłym tygodniu wrócić do treningów. „Tobiego” cały czas jeszcze boli. Gdyby występował na innej pozycji, to może by grał. Mam pełne zaufanie do naszej kadry, również bramkarzy, i na pewno będą gotowi do gry.