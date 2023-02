Legia powalczy o wygraną w Lotto 3x3 Lidze

W najbliższą sobotę w Lublinie, drużyna Legii Warszawa rywalizować będzie w turnieju finałowym pierwszej edycji Lotto 3x3 Ligi. Legioniści prawo gry w czołowej ósemce wywalczyli w listopadzie podczas turnieju w Lublinie, w którym wygrali w finale z Arką Gdynia 21-12. Awans do finałów wywalczyły cztery najlepsze drużyny pierwszego turnieju, a do zawodów awansują również cztery najlepsze zespoły grające w Lublinie w najbliższy piątek. Legia Lotto 3x3 rywalizację rozpocznie więc od ćwierćfinału, a rywala pozna dopiero dzień wcześniej. Mecze ćwierćfinałowe rozgrywane będą od godziny 17:00. Wstęp na wszystkie spotkania turnieju rozgrywanego w hali im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie jest bezpłatny. Bezpośrednią transmisję ze spotkań pokaże Polsat Sport Extra. Część z drużyn dokonała przed turniejem finałowym zmian w składach. Legia zaś wystąpi w składzie, który występował dotychczas. W naszych barwach wystąpią: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak i Marcin Zarzeczny. Układ par ćwierćfinałowych: Legia Lotto 3x3 Warszawa - 4. drużyna z drugiego turnieju kwalifikacyjnego Suzuki Arka Gdynia - 3. drużyna z drugiego turnieju kwalifikacyjnego Tauron GTK Gliwice - 2. drużyna z drugiego turnieju kwalifikacyjnego Trefl Sopot - 1. drużyna z drugiego turnieju kwalifikacyjnego

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.