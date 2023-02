Półfinał Berkiety w Kairze

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta dotarł do półfinału gry podwójnej turnieju ITF Juniorów J500 w Kairze. Legionista (14 ITF) był rozstawiony z numerem dwa, a w grze pojedynczej dotarł do 1/8 finału, gdzie lepszy okazał się Włoch, Federico Bondioli. W deblu Berkieta grał w parze z Chińczykiem, Yi Zhou (rozstawiony z nr1) i po pokonaniu trzech rywali, w walce o finał lepsi okazali się Czesi - Jan Hrazdil i Vojtek Petr. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Egor Pleshivtsev (Rosja) 6-1, 6-1 II runda: Tomasz Berkieta - Yerassyl Yerdilda (Kazachstan) 6-3, 7-6(3) 1/8 finału: Tomasz Berkieta - Federico Bondioli (Włochy) 3-6, 6-7(4) Wyniki Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Yi Zhou (Chiny) - Nour Fathalla/Ahmed Monsef (Egipt) 1-0, krecz II runda: Berkieta/Zhou - Karim Bennani (Maroko)/Zachary Viiala (Australia) 4-6, 6-3, 10-8 1/4 finału: Berkieta/Zhou - Giacomo Nosei/Lorenzo Sciahbasi (Włochy) 6-1, 6-3 1/2 finału: Berkieta/Zhou - Jan Hrazdil/Vojtek Petr 2-6, 5-7

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.