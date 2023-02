Pięć medali legionistów w Lublinie

W ostatni weekend sześcioro zawodników sekcji squasha Legii wzięło udział w juniorskim turnieju kat. A w Lublinie. Marysia Kuczyńska zwyciężyła w kat. U-13, a Igor Anisiewicz nie miał sobie równych w kat. do lat 17. W kat. U-13 całe podium należało do legionistów - oprócz złotego medalu dla Kuczyńskiej, srebrny medal wywalczyła Maja Zagórska , a brąz - Emilia Tilani . Drugie miejsce w kat. U-15 zajęła Ewa Kozłowska , a w tej samej kategorii wśród chłopców, piąte miejsce zajął Dawid Święch .

