Na stadionach: Oprawa kompletna

Poniedziałek, 27 lutego 2023 r.

Za nami bardzo ciekawy kibicowsko tydzień. W ekstraklasie najwięcej działo się podczas meczu Legii z Widzewem, gdzie do pełnych trybun i pełnej klatki, doszły dobre oprawy z obu stron, a także konkretne racowisko po stronie Legii. Choreografię zaprezentowaną przez Nieznanych Sprawców można uznać za kompletną - pomysłową, innowacyjną i dopracowaną z najmniejszymi detalami. Konkretnie na wyjazdowym meczu ze Śląskiem zaprezentował się Lech, który przyjechał do Wrocławia w 2050 osób z bardzo dobrym pokazem pirotechnicznym.



Lechici na rewanżowym z Bodo/Glimt zaprezentowali oprawę "Hooligans Champions League". Lech awansował do kolejnej rundy Ligi Konferencji, w której zagra z ciekawym kibicowsko rywalem - Djurgardens. Po ostatnim meczu ze Śląskiem, Widzew zamknął sektor gości na swoim stadionie - oficjalnie z powodu zniszczeń w toaletach.



Oprawy w ostatnim tygodniu zaprezentowali również kibice Lechii, Zagłębia Sosnowiec, ŁKS-u, Podbeskidzia i Olimpii Grudziądz. Bardzo ciekawą zapowiedź wyjazdowego meczu ze Stomilem przygotowali fani Olimpii Elbląg.







Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (2085)

Na meczu we Wrocławiu niespełna 14 tysięcy kibiców na trybunach, w tym bardzo liczna grupa kibiców z Poznania (2050). Fani WKS-u musieli się mocno zmobilizować, aby być lepiej słyszalnym od licznej grupy poznaniaków. Kibice Śląska wywiesili transparent "To nie nasza wojna" z przekreśloną banderowską flagą. Poznaniacy konkretnie oflagowali swój sektor i zaprezentowali bardzo konkretny pokaz pirotechniczny w sektorze gości.



Legia Warszawa - Widzew Łódź (1730)

Komplet widzów obejrzał mecz Legii z Widzewem. Przyjezdni przyjechali dwoma pociągami specjalnymi w 1730 osób, z których część została zawinięta przez policję przed meczem. RTS zaprezentował w II połowie malowaną sektorówkę przedstawiającą postać kibica uderzającego dłonią w pierś z herbem swojego klubu oraz transparent "Ten złoty herb" + później "ty z dumą noś". Całość uzupełniła skromna ilość stroboskopów i kolejne dwa transparenty tworzące hasło "I nie pozwól by obrażał go ktoś". Legioniści na wyjście piłkarzy zaprezentowali oprawę - sektorówkę przedstawiającą kobietę (z logo amerykańskiej wytwórni Columbia Pictures) z wyciągniętą do góry - niczym Statua Wolności - prawą dłonią trzymającą pochodnię. Żyletę przykryła malowana sektorówka, łącząca się z wysokim transparentem na dole w czerwono-biało-zielonych barwach z hasłem "ULTRAS" (czcionka również z filmowej czołówki Columbia Pictures). Całość uzupełniły race odpalone na dachu idealnie wkomponowujące się pochodnię. W drugiej połowie na Żylecie miało miejsce największe racowisko w historii ruchu kibicowskiego na Legii - ok. 320 rac. Na trybunach zawisł transparent "Putin chuj".



Piast Gliwice - Cracovia (489)

Fani Cracovii przyjechali do Gliwic w 489 osób, w tym Sandecja (67 z dwiema flagami). Przyjezdni wywiesili 13 flag. Piasta w młynie ok. 300.



Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (300)

Fani Radomiaka do Gdańska przyjechali pociągiem w ok. 300 osób. Lechiści zaprezentowali oprawę - transparent "Lechia to my", sektorówkę w kształcie koszulki i machajki oraz strobo i ognie wrocławskie. Bardzo słaba frekwencja na stadionie - niewiele ponad 5,1 tys. kibiców.



Stal Mielec - Górnik Zabrze (300)

Zabrzanie wykorzystali pulę biletów na wyjazd do Mielca, gdzie konkretnie oflagowali sektor gości.



Wisła Płock - Pogoń Szczecin (200)

Około 4 tysięcy kibiców na meczu w Płocku. Gospodarze wpuścili na swoje sektory delegację Pogoni (200) z flagą.



Warta Poznań - Korona Kielce (110)

Koroniarze do Grodziska Wielkopolskiego przyjechali w 110 osób ze skromnym oflagowaniem.



Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa (90)

Raków w piątek przyjechał do Białegostoku w 90 osób z dwiema niewielkimi flagami i jednym transparentem. Jagiellonia z przyzwoitym młynem.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Stal Rzeszów (353)

Bardzo dobra liczba chorzowian na meczu rozgrywanym w Gliwicach. Stal również w dobrej liczbie - 353 osoby, w tym Karpaty (50), Łada (5) i Polonia (3).



ŁKS Łódź - Chrobry Głogów (172)

Chrobry przyjechał do Łodzi w 172 osoby, w tym Stilon Gorzów (69) z kilkoma flagami. Z obu stron sporo wymiany uprzejmości. ŁKS z pokazem pirotechnicznym.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Tychy (126)

Gospodarzy w młynie 230. Zaprezentowali oprawę - sektorówkę z herbami miasta i klubu, transparent z panoramą miasta oraz piro.



Resovia - Górnik Łęczna (78)



Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice (-)

Otwarcie nowego stadionu w Sosnowcu zgromadziło komplet widzów (11,6 tys.). Niestety meczu nie mogli zobaczyć przyjezdni. Sosnowiczanie wspierani przez Legię (800), Olimpię, Czuwaj, Beskid (42) i Slavię. W II połowie zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Pamiętniki z wakacji", malowanej sektorówki oraz kilkunastu rac.





