Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Widzewem! [WYNIKI]

UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ. PYTANIE 1 (1 pkt.) Jakim wynikiem zakończył się mecz Legia - Widzew, w którym Artur Boruc zdobył bramkę z rzutu karnego? PYTANIE 2 (1 pkt.) Kiedy po raz ostatni Widzew zagrał oficjalny mecz z Legią przy Łazienkowskiej 3? Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok). PYTANIE 3 (3 pkt.) Wymień trzech piłkarzy, którzy zdobyli w swojej karierze mistrzostwo Polski zarówno z Legią jak i z Widzewem. Punktacja: - Pytania 1 i 2 - po 1 pkt. - W pytaniu nr 3 po 1 pkt. za każde prawidłowe nazwisko, max. 3 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6. O wygranej decydują kolejno: 1. liczba zdobytych punktów 2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy) Nagrody: 1. miejsce - 1 bilet (Żyleta) 2. miejsce - 1 bilet (Żyleta) 3. miejsce - 1 bilet (Żyleta) 4. miejsce - 1 bilet (Żyleta) 5. miejsce - 1 bilet (Żyleta) 6. miejsce - 1 bilet (Deyny) 7. miejsce - 1 bilet (Deyny) 8. miejsce - 1 bilet (Deyny) 9. miejsce - 1 bilet (Deyny) 10. miejsce - 1 bilet (Deyny) Koniec przyjmowania zgłoszeń we wtorek o godz. 22:00:00.

W piątek na stadionie przy Łazienkowskiej trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca. Od wielu dni zdobycie biletu na Żyletę graniczy z cudem - pozostaje często odświeżać system biletowy i liczyć na wpadające zwroty z rezerwacji. Tymczasem dziś u nas możecie wygrać 10 biletów na mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź! Co trzeba zrobić? Prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytania. START!

1. 6:0

2. 20.07.2013

3. Rafał Siadaczka, Maciej Szczęsny,

Radosław Michalski

