Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią. 10 lat minęło

Czwartek, 23 lutego 2023 r. 11:10 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 przy Łazienkowskiej będzie miało miejsce starcie, jakiego nie było w Warszawie od blisko dziesięciu lat! Legia zmierzy się z Widzewem. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala stołecznego zespołu.









Kibice Widzewa mogą odetchnąć z ulgą, bo wreszcie ich zespół nie jest z góry skazywany na porażkę w starciu z Legią. Łodzianie ostatni raz z legionistami wygrali w kwietniu 2000 roku, więc blisko 23 lata temu. Przez te lata Widzew chciał odbudować swoją markę, a w tym sezonie zdecydowanie zaskoczył. Wielu skazywało beniaminka na walkę o utrzymanie, a tymczasem zespół trenera Janusza Niedźwiedzia chce rywalizować o europejskie puchary. W rundzie jesiennej Widzew przegrał sześć meczów, ale tylko dwa zremisował. W międzyczasie niespodziewanie odpadł z Pucharu Polski po porażce w rzutach karnych z KKS-em Kalisz. W rundzie wiosennej łodzianie na 12 możliwych punktów zdobyli połowę. Nie można jednak zapominać, że w 2023 roku nie ponieśli jeszcze porażki. Aktualnie w tabeli zajmują 4. miejsce, a do trzeciego Lecha Poznań tracą zaledwie jedno oczko.







Defensywa



Jedynką w bramce Widzewa jest Henrich Ravas. To bardzo pewny punkt w zespole trenera Niedźwiedzia i wielokrotnie w tym sezonie pokazywał swoje wysokie umiejętności. W sumie kapitulował 21 razy, co jest przyzwoitym wynikiem. Przed nim najczęściej występuje trójka stoperów, w tym jeden były legionista. Mowa o Mateuszu Żyrze. Do Łodzi trafił latem, ale bardzo szybko zyskał uznanie w oczach szkoleniowca. Obok niego często występuje 23-letni Serafin Szota, który na swoim koncie ma wiele meczów w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Niekiedy jednego z tych defensorów zastępuje Austriak Martin Kreuzriegler, który w tym sezonie dwukrotnie trafiał do siatki rywali. Liderem tej formacji jest Patryk Stępiński, który urodził się właśnie w Łodzi. Swoją przygodę z czerwono-biało-czerwonymi barwami rozpoczął blisko 12 lat temu, jednak później reprezentował również Wisłę Płock i Wartę Poznań. Dziś jest pewnym ogniwem zespołu, a zrazem kapitanem.







Pomocnicy



Rola prawego wahadłowego lub pomocnika ostatnio najczęściej przypada Chorwatowi Mato Milošowi, który w 2017 roku zadebiutował w narodowych barwach. Do Widzewa trafił latem, jednak szybko stał się podstawowym piłkarzem. Na razie jego liczby nie powalają, gdyż zdobył tylko jedną bramkę. Po drugiej stronie pomocy w 2023 roku najczęściej oglądamy Andrejsa Ciganiksa, który do zespołu dołączył zimą. To 38-krotny reprezentant Łotwy, jak również mistrz swojego kraju, a po trofeum sięgnął w 2019 roku z RFS-em. W zespole trenera Niedźwiedzia prezentuje wysoki poziom. Środek pola to królestwo doświadczonego Czecha Marka Hanouseka i 24-letniego Juliusza Letniowskiego (na zdjęciu niżej). Ten drugi wygrywa ostatnio rywalizację o skład z pięć lat starszym Dominikiem Kunem, który w tym sezonie strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.







Napastnicy



Na prawym skrzydle w Widzewie świetnie radzi sobie 21-letni Ernest Terpiłowski, który w tym sezonie zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Po drugiej stronie boiska biega niepodważalna gwiazda całego zespołu, czyli Bartłomiej Pawłowski. Mało kto spodziewał się, że 30-latek jeszcze odpali, a jednak pokazał, że Łódź to jego miejsce na Ziemi. Dysponuje niesamowitą szybkością i dobrym strzałem. W sumie strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Na szpicy najczęściej oglądamy 28-letniego Hiszpana Jordiego Sáncheza. Rosły napastnik summa summarum zdobył pięć goli, lecz w tym roku jeszcze do siatki rywali nie trafił. Jego zmiennikiem jest były zawodnik Legii, Łukasz Zjawiński, który nie może się pochwalić w tym sezonie zdobyczą bramkową.







Przewidywany skład: Ravas — Stępiński, Szota, Żyro — Miloš, Hanousek, Letniowski, Ciganiks — Terpiłowski, Pawłowski — Sánchez



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyło się ostatnie pięć potyczek obu drużyn przy Łazienkowskiej?



[20-07-2013] Legia 5-1 Widzew

[23-11-2012] Legia 1-0 Widzew

[26-10-2011] Legia 3-0 Widzew

[23-10-2011] Legia 2-0 Widzew

[29-04-2011] Legia 1-0 Widzew



Historia



Obie drużyny rywalizowały ze sobą 79 razy. Legia górą w tych starciach była 41 razy (ok. 52%), a przegrywała i remisowała po 19 razy . Bilans bramkowy to 122-69 na korzyść Legii. Widzew zwyciężał z Legią głównie w XX w., to właśnie wtedy obie ekipy często rywalizowały o miano najlepszego klubu w Polsce. W tym wieku łodzianie z warszawiakami nie wygrali, ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 14 kwietnia 2000 roku, a 22 razy zwyciężali warszawiacy lub padał remis. Przy Łazienkowskiej obie drużyny ostatni raz mierzyły się niespełna 10 lat temu. Wtedy Legia pokonała swojego rywala aż 5-1, a mecz z ławki rezerwowych Widzewa zaledwie obserwował Rafał Augustyniak. W tym sezonie legioniści ograli łodzian na ich własnym terenie 2-1.