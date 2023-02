Masz karnet i nie możesz iść na mecz z Widzewem? Przepisz go!

Środa, 22 lutego 2023 r. 12:00 źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa rozegra ligowe spotkanie z Widzewem Łódź. W przypadku braku możliwości skorzystania z posiadanego karnetu, klub zachęca do przepisania biletu innej osobie, która z niego skorzysta. W ten sposób uda się zapełnić cały stadion. Karnet udostępnić można do 2h przed rozpoczęciem danego meczu. Na chwilę obecną w sprzedaży dostępne są jedynie bilety na sektory VIP.



Instrukcja przepisania biletu z karnetu:

- Zaloguj się kontem kibica na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do zakładki Twoje konto

- Wybierz aktywny Karnet 22/23 klikając przycisk

- Przy meczu, na który nie idziesz, wybierz opcję Przekaż bilet

- Wprowadź PESEL osoby, której udostępniasz karnet na wybrany mecz

- Zakończ transakcję przekazania biletu klikając przycisk Podsumowanie