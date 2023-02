Ostatni dzień okienka transferowego [LIVE!]

Środa, 22 lutego 2023 r. 11:31 Redakcja

W środę o godzinie 23:59 zamyka się okienko transferowe w Polsce. W ostatnich godzinach nie podejrzewamy, że będą jakieś transfery do Legii, ale... w sumie nigdy nie da się wykluczyć, że jakieś niespodziewane ruchy się pojawią. Cały czas możliwe są odejścia niechcianych lub wypożyczenia młodych zawodników.





12:01 - Przez całe okienko transferowe dyrektor sportowy pracował nad znalezieniem nowego klubu Ihorowi Charatinowi. Niestety nawet gdy znajdowali się potencjalni chętni na usługi Ukraińca, to problemem okazywała się wysokość zarobków zawodnika. Na ten moment Charatin, który ma jeszcze 16 miesięcy kontraktu ze stołecznym klubem, trenuje z pierwszym zespołem, ale nie ma zbyt wielkich szans na minuty na boisku. Stanowi jednak pewną opcję rezerwową, gdyby pojawił się problem ze stoperami.



11:35 - Na początku stycznia Legia chciała wypożyczyć Cezarego Misztę. Klub chciał by bramkarz, który rundę jesienną spędził na ławce rezerwowych, zdobywał doświadczenie na poziomie Ekstraklasy. Transfer do Miedzi Legnica był bardzo blisko, ale w ostatniej chwili zdanie zmienił sam zainteresowany. Czy wyszło mu to na dobre? Na razie wygląda na to, że nie. Nie dość, że nadal nie gra, to wiosną drugim bramkarzem jest Dominik Hładun, a dla Miszty brakuje miejsca w kadrze meczowej. Najprawdopodobniej zmieni się to w piątek, bo uraz barku ma Kacper Tobiasz.



11:18 - W trakcie przygotowań do rundy wiosennej Legia testowała jednego zawodnika. Przez tydzień zgrupowania w Turcji z zespołem trenował Jin-hyun Lee, ale ostateczne nie znalazł wystarczającego uznania w oczach sztabu szkoleniowego i wrócił Korei.



11:12 - Krótkie podsumowanie dotychczasowych ruchów transferowych Legii w trwającym okienku transferowym:

- 4 stycznia Kacper Skibicki został wypożyczony do GKS-u Tychy [info transferowe]

- 6 stycznia Jan Ziółkowski, Jakub Jędrasik i Filip Rejczyk, którzy jesienią grali w Legii II i Legii CLJ zostali włączeni do kadry pierwszej drużyny.

- 30 stycznia Tomas Pekhart ponownie został zawodnikiem Legii [info transferowe]