Sparing: Legia II Warszawa 3-0 Zawisza Bydgoszcz

W ostatnim sparingowym meczu przed startem III ligi Legia II Warszawa wygrała z Zawiszą Bydgoszcz 3-0. Do przerwy było 0-0. 4 marca o godzinie 14:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z liderem grupy I, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Sparing: Legia II Warszawa 3-0 (0-0) Zawisza Bydgoszcz bramki: 77' Jakub Jędrasik, 80' Patryk Konik, 90' Dawid Kiedrowicz Legia II: Cezary Miszta (46' Jakub Trojanowski) - Łukasz Turzyniecki (33' Marcel Krajewski), Jan Ziółkowski (75' Kacper Wnorowski), Michał Gładysz (59' Julien Tadrowski), Patryk Konik - Jakub Kisiel (46' Igor Korczakowski), Mateusz Możdżeń, Filip Rejczyk (75' Sebastian Kieraś) - Jakub Jędrasik (82' Miłosz Pacek), Dawid Dzięgielewski (73' Dawid Kiedrowicz), Aleksander Waniek

