Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - WIDZEW FORTUNA:

Gocław - 19 minut temu, *.167.2 O właścicielu .

Trzy najlepsze sceny z tego meczu to widok twarzy pudlowatego ( niestety ) właściciela

Legii po stracie bramek i na koniec meczu te końskie prychanie - bezcenne i znamienne.

O kibicach.

Kolejne to frekwencja ! Kto jeszcze chce płacić za bilety i dorabiać w/w.

O żylecie.

Piosenka przegranych tzn. ukochana ma itd. po raz kolejny męczy uszy i mózgi. Skończcie tą melodie



























































odpowiedz

odpowiedz

HR - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Josue i Pudel, obydwaj wspaniali tylko wyników nie mają. odpowiedz

Anty Vuko - 31 minut temu, *.tpnet.pl Chyba najwyższy czas aby gwiazdor Josue i główny hamulcowy ofensywnej gry Legii usiadł na ławce. Jak zwykle minimalizm nie popłaca. odpowiedz

Rataj - 33 minuty temu, *.centertel.pl Mecz przyjemny tylko wynik się nie zgadza.Średnia ekipa Widzewa grała z nami jak równy z równym.Taki mamy obecnie potencjał.Trudno winić trenera.Trudno odpowiedz

Leśny Dziadek - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Zamiast strzelić kolejnego gola, do 75 minuty była gra w dziada. I dziady zremisowały. odpowiedz

artic - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Najbardziej szkoda Patryka Sokolowskiego swietnie grał jeden jedyny jego bład w meczu wolny i gol dla Lodzi potem jego przewrotka przeszla obok gdyby to wpadło było by super kur....

odpowiedz

Prawdziwy legionista - 34 minuty temu, *.centertel.pl Przestańmy chodzić na mecze. Zero transferów pełno frajerów. Albo niech Pudel się podda albo niech idzie z torbami odpowiedz

Jano - 35 minut temu, *.tpnet.pl Szmaciarze cholerni........ odpowiedz

Nh1234 - 36 minut temu, *.play-internet.pl Można teraz pomarzyć o mistrza.... odpowiedz

R - 36 minut temu, *.play-internet.pl Czego się spodziewać jak nasz trener wystawia od początku meczu rosołka ladenowicza i młodego którzy kurwa stoją cały mecz... odpowiedz

Pisia - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Trzymajcie dalej sokolowskiego frajera, Runjac głupek odpowiedz

Nh1234 - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Przy tym wyniku można pomarzyć o mistrzostwie....

Mistrzostwo przechodzi koło nosa tragedia odpowiedz

Pawel - 45 minut temu, *.centertel.pl To nie przypadek ze tracimy bramki ciągle przez te same miernoty. Mladenovic teraz drewniany Sokołowski z debilnym faulem. Pogonić w pizdu te wkłady nic nie wnoszące do gry odpowiedz

Trener Legii to pizda - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Won z Legii to nie trener tylko marionetka odpowiedz

Wstyd ku…wa - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Grać ku…wa. Grać, odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie do końca znam się na taktyce i chyba dlatego nie rozumiem jaką korzyść Legia osiąga z gry piłkarza Rosołka. Jest dość słaby technicznie i za wolny jak na środkowego napastnika. Niedługo Barcelona będzie chciała pozbyć się Sensu Fatiego... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jazda w 2 połowie na pełnej k. I tylko żebym nie słyszał....nie poddawaj się.... tylko.... jeszcze jeden!!!! Jaaazzzdddaaa. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

LeLeLeLeeeeegiiiaaaaaa! - 1 godzinę temu, *.57.3 Czy mamy nowá gwiazde w bramce?? odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Hładun gra świetnie odpowiedz

LeLeLeLeeeeeegiiiiaaaa! - 1 godzinę temu, *.57.3 Classic ⚽️????✨???????????????????????? odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.orange.pl WIDZEW I LEGIA KLASYKA odpowiedz

Myszka_UK - 2 godziny temu, *.prcdn.net A ja Wszolka zawsze lubilam. odpowiedz

Yo - 2 godziny temu, *.232.5 Bracia jakiś link?? odpowiedz

Myszka_UK - 2 godziny temu, *.datapacket.com @Yo: No skoro "Bracia", bo ja linka mam, w UK dziala. odpowiedz

Yo - 2 godziny temu, *.232.5 @Yo: bez urazy Sister!! :D

Pożycz nie drocz się hehehe pozdr!! odpowiedz

Myszka_UK - 2 godziny temu, *.prcdn.net @Yo: mial byc ten:



https://strims.top/LegiaWarszawaWidzewLodz.php odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net Noz ku....a Rosolek .Czy on siedzi pod stołem prezesa? odpowiedz

piter11 - 2 godziny temu, *.com.pl Nie Pekhart, nie Carlitos, zbawcą LEGII będzie (jest?) Rosołek odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego Muci i Rosołek? A nie Carlitos Pekhart? Zobaczymy. Pewnie Raków wygra ale LEGIA liczymy na siebie i jazda z nimi na pełnej k. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Dawać Legia Warszawa!!! odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Rosołek????

odpowiedz

Kiełby w górę Legia wygra mecz! - 3 godziny temu, *.151.30 W górę kiełby, Legia wygra mecz! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Nawrocki

Wszołek ... Strzałek ... Kapustka ... Ribeiro

Josue

Pekhart ... Carlitos

Jazda z żydzewem ! LEGIA MISTRZ !!!

odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl 3-1 odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Na ten mecz czekałem. To spotkanie podnosi ciśnienie i tętno. Trzeba zamiast browara walnąć tabletkę. Tylko Legia!!!

odpowiedz

