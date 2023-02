Remis to za mało

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Marcin Kochanek



Miki55 - 2 minuty temu, *.chello.pl Banda frajerów

Poza Pawłowskim nikt z Widzewa nie mieściłby się nawet na naszej ławce rezerwowych. Z takimi miernotami tracimy punkty na własnym boisku. Raków to nas rozpierdoli w pył. odpowiedz

Tu kg ty go - 3 minuty temu, *.centertel.pl Widzew love you odpowiedz

oLaf - 5 minut temu, *.vectranet.pl Muci to dywersant, ma 2 sytuacje na prosty strzał i facet zastanawia się wieki co zrobić aż go zablokują...



Kapustka i Josue powinni tylko podawać bo ich strzały są zawsze niecelne.



Rosołka większość krytykuje natomiast jak za niego wszedł Pekhart to ... mecz się skończył. Zero zagrożenia dla bramki.



Bez napastnika (prawdziwego jakiego mają Lech i Raków) to my możemy sobie marzyć o Mistrzu... lata całe. odpowiedz

Literat - 7 minut temu, *.167.2 Nic tu pisać nic oceniać

właścicila trzeba zmieniać !!!!! odpowiedz

Prion - 8 minut temu, *.orange.pl Jeśli w podstawie wychodzi Rosołek No to nie mam pytan odpowiedz

Pawlik - 9 minut temu, *.orange.pl To porażka, odpowiedz

Gocław - 11 minut temu, *.167.2 O właścicielu .

Trzy najlepsze sceny z tego meczu to widok twarzy pudlowatego ( niestety ) właściciela

Legii po stracie bramek i na koniec meczu te końskie prychanie - bezcenne i znamienne.

O kibicach.

Kolejne to frekwencja ! Kto jeszcze chce płacić za bilety i dorabiać w/w.

O żylecie.

Piosenka przegranych tzn. ukochana ma itd. po raz kolejny męczy uszy i mózgi. Skończcie tą melodie bo to nas obraża i zawsze kończy się źle !!!

Kto to śpiewa ten ....... odpowiedz

Daszka - 12 minut temu, *.chello.pl Świat to za mało Kol. redaktorze, ale gra i rezultat dzisiejszego meczu adekwatny do miodowej drużyny. Nie ma sensu zaklinać rzeczywistości; drugie lub trzecie miejsce, to i tak będzie sukces ponad stan... odpowiedz

Dot - 12 minut temu, *.247.77 Abstrahując od całej reszty: mówicie sobie co chcecie- latający łokieć (dla mnie też), emeryt, nędza, powiew przeszłości. Dzisiaj: Pan Profesor Jędrzejczyk. Zobaczyłem dzisiaj Pazdana z lat świetności. Klasa. odpowiedz

Lolo - 13 minut temu, *.plus.pl Banda nieudaczników! Niestety. Z taką drużyną zremisować? Brawo paralityki odpowiedz

Sarcastico - 13 minut temu, *.inetia.pl Tak jak pisałem wcześniej 2-2. Do przewidzenia. Wystarczy analiza meczów tych wybitnych talentów piłkarskich, weteranów okopanego czoła i wynik łatwy do przewidzenia. Zero emocji, czysta obserwacja i wnioski. Pomyliłem się tylko z tym, że to Widzew miał prowadzić 1-2 a Legia wyrównać w końcówce. Piękne piłkarskie święto w Warszawie ale poziom jak zwykle mizerny. odpowiedz

jurand - 14 minut temu, *.plus.pl czy trener nie widzi, że Josue jest bez formy, czy nie ma taktyki z innym piłkarzem, Przegrali na własną prośbę, i to jest wina trenera, kędziorka i tych piłkarzyków. Wstawić młodych, trudno może być słabo ale będą chłopaki chcieli grać. Myślę, że Josue powinien posiedzieć na ławie razem ze swoimi kolegami. odpowiedz

KSP - 15 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl wszolek karma wraca odpowiedz

Loki we włosach potargał wiatr. - 15 minut temu, *.113.198 Po tym meczu nie mam żadnych wątpliwości że granie rosołem i Smucim to jest odgóny "prikaz" pana wszechmogącego lokowanego.

Licząc na pół banki za łeb, wymusza ich obecność w pierwszym składzie. Niestety nie ma innego wytłumaczenia na ich grę w Legii. odpowiedz

CWKSiak - 16 minut temu, *.centertel.pl Mladenovic marzył o zachodzie po mś, dzisiaj Legia zbyt wysokie progi, niebywałe jak mozna rozmienić sie na drobne…

Od 97. nie oddali łódzkim… tak łatwo punktów.

odpowiedz

Cudny Zenon - 18 minut temu, *.jmdi.pl Dostojny Josue jest zbyt wolny a mimo tego wyróżnia się na tle kolegów. Brakuje napastników. Tymi graczami Legia ekstraklasy nie zawojuje - mam nadzieję że uda się zająć drugie lub trzecie miejsce. odpowiedz

Michał - 20 minut temu, *.plus.pl Z Cracovią stracone 2 punkty i dzisiaj graliśmy tylko 1 połowę i gra w dziada w 1 połowie bramek nam więcej jak 1 nie przyniosło. Ludzie.... gdzie jest teraz nasza Ukochana Legia....mina Mioduskiego po ostatnim gwizdku mówi sama za siebie. Znów strata 2 punktów dzisiaj. A Raków Częstochowa swoje....po malutku się kula.... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Dlaczego Runjaic miss weg? Trenerzy Legii to powinni być trenerzy z mordą....a nie cioty bez jaj....patrz Czerczesow....Smuda.... Wójcik.....Okuka..... Wdowczyk... .i nikt mi nie powie że nie mieli jaj na LEGIĘ. odpowiedz

artic - 13 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał: Wszystko ok tylko Flanek Smuda nie. odpowiedz

Michał - 9 minut temu, *.plus.pl @artic: Racja....nerwy mnie poniosły. Pozdrawiam odpowiedz

Klama1916 - 21 minut temu, *.centertel.pl Wszołek to ma łeb.. odpowiedz

gazza - 22 minuty temu, *.inetia.pl Jak mieli wygrać jak trener w 68 minucie osłabia zespół wprowadzając młodego nic nie umiejącego Strzałka...!!!

Już za to trener powinien wylecieć... odpowiedz

Żuku - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @gazza: strzałek strzelił gola odpowiedz

T-1000 - 6 minut temu, *.98.226 @Żuku:

Gola strzelił Hanausek odpowiedz

zd - 1 minutę temu, *.mtm-info.pl @Żuku: to nie wiem co ty oglądałeś bo to był samobój strzałek nawet paluszkiem tej piłki nie uderzył odpowiedz

wtf - 23 minuty temu, *.chello.pl Wirus trenera przegrywa zaraża kolejny klub!Pogoń w ten sam sposób zawsze traciła wiosną szanse na MP.Seria remisów lub porażek z ligowymi średniakami,w meczach które można spokojnie wygrać.Dziwna apatia po wyjściu na prowadzenie,słabe drugie połowy meczu i wystawianie piłkarskich kalek w nadziei,że tym razem "odpali"!Runjaić nigdy niczego nie wygrał i w Legii będzie tak samo,ale pudlowi to raczej pasuje,bo niby z czego miałby wypłacić premie za mistrzostwo! odpowiedz

Wyrwikufel - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Niestety mecz słaby w wykonaniu Legii. Legia nie umie dobić przeciwnika i później jest nerwówka do końca. Tym razem remis z przeciętnym ficefem. Slabo! odpowiedz

Nic dodać nic ku..ujáć.... - 25 minut temu, *.57.3 Remis w Doma to porqżka yrener oowinien być wyjwbany i wzukać sose 2 odpowiedz

Arek - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Grali jak równy z równym.. DNO!! odpowiedz

Pawel - 26 minut temu, *.centertel.pl Jak sie ma takie gwiazdy jak Mladenovic, Rosołek, Muci i Sokołowski to nie ma o czym marzyć. Mladen jebana gwiazdka bez ambicji z kryciem na radar i beznadziejnymi wrzutkami.

Muci kompletnie bez formy. Dramat.

Rosołek i Sokołowski po prostu nie potrafią grać w piłkę. Piłkarscy imbecyle kopiący się po czole. Młody Strzałek zrobił 5x wiecej niż oni obaj.

I Tomuś zamiast uderzać robiący zacinki w polu karnym. Reszta wyglądała fajnie. odpowiedz

Michał - 12 minut temu, *.plus.pl @Pawel: Prawda prawda i jeszcze raz prawda odpowiedz

Leśny Dziadek - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Na trybunach często widzę zdumioną minę prezesa tysiąclecia. Rozwaliłeś pan klub i czego człowieku nie rozumiesz? Hopokryzja i bezczelność. odpowiedz

Martinez76 - 27 minut temu, *.aster.pl Noż do jasnej cholery!

Najpierw paralityk Sokołowski przyjmuje piłkę na 3 metry i oczywiście ją traci

Później parodysta Sokołowski dwukrotnie fauluje, bo kuźwa raz to zbyt mało...

Na koniec idiota Wszołek wsadził swój durny łeb i zmylił bramkarza.

Ja nie wiem co jeszcze dało się spier*olić w tej akcji, chyba już nic.

Widzew zasłużył na ten punkt, a my daliśmy im go na tacy i jeszcze wypięliśmy pupę... Tak grać nie można do kur@y nędzy! odpowiedz

KSP - 27 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Bratki dla Widzewa odpowiedz

Żmija - 15 minut temu, *.vectranet.pl @KSP: bratki to ci partner w d..ę wsadza… odpowiedz

Mioduski - 29 minut temu, *.vectranet.pl Jesteście tak dobrzy jak ostatni mecz.

Niech ten Niemiec już odda stery.W pucharach zagrać to chyba szczyt marzeń.Powodzenia.Mnie już wystarczy tych męczy w Waszym wykonaniu. odpowiedz

Pisia - 29 minut temu, *.vectranet.pl Hańba, z takimi ujami zremisować, no ale jak trenerek jest ogorem to i taka druzynka ogórków odpowiedz

Jano - 30 minut temu, *.tpnet.pl Szmaciarze nie piłkarze, no cóż koniec marzeń i nadziei teraz trzeba walczyć o puchary choć z taką grą trudno będzie!

No cóż Legia jest teraz średniakiem ligowym i trzeba się z tym pogodzić, trzeba się nastawić na porażki bo to nie jest drużyna na sukcesy!

odpowiedz

Dot - 11 minut temu, *.247.77 @Jano: pierdolisz pan glupoty, wstyd że taki chuj kibicuje L. odpowiedz

mietowy - 30 minut temu, *.waw.pl przcietny widzew a legia jesze bardziej przecitna szkoda ze nie przegrali moze to by ich cos nauczulo odpowiedz

Jani - 30 minut temu, *.chello.pl Słabe przygotowanie kondycyjne. Siły na jedną połowę. Sabotażyści Rosołek, Muci i Sokołowski odpowiedz

artic - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl @Jani: Najlepszy mecz Patryka Sokolowskiego w (L) do czasu złego przyjecia piłki i potem bezsensownego faulu po ktorym Lodz zdobyla gola a na koniec przewrotka gdyby wpadla bylo by 3-2 ale przeszla obok niestety. odpowiedz

plamy na słońcu - 6 minut temu, *.chello.pl @artic: Gdyby mama miała fiuta, to by była ojcem. odpowiedz

kibicL - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny raz frajersko stracone punkty u siebie... odpowiedz

