Oceny legionistów za mecz z Widzewem

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Widzewem Łódź otrzymał Artur Jędrzejczyk . Występ stopera oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Paweł Wszołek - 3,9, a najsłabiej oceniliście grę napastników - Macieja Rosołka i Ernesta Muciego - po 2,3. W sumie oceniało 896 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.

No - 21 minut temu, *.play-internet.pl Obrońcy Super ale defensywa dziurawa. Trzeba zgrać zespół wespół. odpowiedz

