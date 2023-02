Lechia sprzedała wszystkie bilety na mecz z Legią

Dziś rano Lechia Zielona Góra sprzedała ostatnie bilety na spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa, które rozegrane zostanie 28 lutego o godzinie 13:00. W związku z tym mecz na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej obejrzy 5 tysięcy kibiców, w tym ponad 250-osobowa grupa kibiców Legii. Otwarta sprzedaż biletów trwała więc niespełna 48 godzin. Nawet w otwartej sprzedaży gospodarze meczu wprowadzili ograniczenie - nabywać bilety mogły osoby logujące się do systemu biletowego tylko z województwa lubuskiego. Niewykluczone, że niewielka pula biletów trafi jeszcze do sprzedaży w najbliższą sobotę o 8 rano.

Zajmon Leg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Boję się że mecz z Widzewem będzie gwizdać genialny Frankowski z racji nieobecności Marciniaka i tego że Sylwestrzak, Przybył i Lasyk już się pojawili. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak samo jak My na Widzew ( podobno ) wiec zapowiada się komplet pierwszy od kilku lat na ekstraklasie gdy mecz nie jest ostatnim gdzie zdobywamy MP. odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Alan: to raczej Widzew na nas wykupił wszystkie bilety. I to drugi raz w sezonie odpowiedz

Januszek - 37 minut temu, *.chello.pl @Ding: chlopie zydzewik ma 18 000 stadion i dodaj bufor i wyjazdowy i jest 17 k na meczu prawie co mecz...a u nas jst prawiec co mecz 28 000 ???



Przy 2 mln miescie z okolicami przy tak tanich biletach bywalo ze jest i po 12 000

takze jak juz sie napinasz w necie to miej jakies argumenty za soba. odpowiedz

