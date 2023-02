Kamiński odszedł do Warty Poznań

Komentarze (6)

Ding - 44 minuty temu, *.chello.pl Włodar jr., Mosór syn, Łakomy bis? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ile za niego Miodek zarobił? odpowiedz

GoDown - 2 godziny temu, *.161.63 szkoda chłopaka odpowiedz

LucGar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I pyk 10 bramek na dzień dobry i pyk za rok do Bundesligi za 5mlnE. Nie wiem, ale jakoś serce mnie boli jak odchodzą wychowankowie a ten Kamiński to chyba byłby lepszy od Rosołka. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @LucGar: standardowa spiewka, a potem Cielemecki na lawie w Plocku, Mosor w strefie spadkowej, Wlodarczyk polowa meczow na lawie w slabym Gorniku, Praszelik zginal w tlumie, Lakomy tylko niezle, chociaz gra troche jak na podworku, malo odpowiedzialnie. Kazdy lepszy od tego, ktory gra u nas ale jakos nigdzie tego pokazac nie umieja, a Rosolek umie. Majchrzaka pewnie Roma tez ostatecznie nie wykupi ale co sie wszyscy podneicili bo raz na lawce w Romie usiadl bo kontuzje mieli. Kogo tam jeszcze ominalem? Walukiewicza, ktory sie odnalezc nie moze bo wolal od razu wyjezdzac. Tak sie konczy szybkie odejscie bo w innym klubie obiecali granie a w Legii trzeba troche powalczyc. I potem nic dziwnego, ze giną zagranica jak nie maja charakteru do rywalizacji nawet w Legii, to co dopiero na zachodzie. Mam nadzieje, ze za Sledzia wypracuja u chlopakow charakter a nie, ze przyjdzie byle klub i leca bo omamią rodzicow obiecanymi minutami a w Legii trzeba rywalizacje wygrac. Szerokiej drogi dla takich, zaden wielkiej kariery nie robi. Nawet sredniej. Ciekawe dlaczego, hehe. odpowiedz

Paco - 11 minut temu, *.mm.pl @L: brawo w punkt podsumowałeś! odpowiedz

