Strzałek: Cały czas Legia była priorytetem

Środa, 22 lutego 2023 r. 19:41 źródło: Legia.com

- Od początku moim celem było, by przebić się - najpierw do pierwszego zespołu, a później do meczów. Oczywiście, przez te 6 lat w Legii nie zawsze wszystko układało się po mojej myśli, natomiast mam teraz w głowie tylko te dobre chwile. Dzisiejszy dzień na pewno też taką chwilą będzie - powiedział po przedłużeniu kontraktu z Legią Igor Strzałek.



- Od roku często pytano mnie, czy cieszę się, że jestem w jedynce. Na początku - tak, ale szybko chciałem więcej. Nie chciałem tylko być, ale iść do przodu, grać. Sporo nad tym pracowałem, teraz dostaję szanse. Nie mam innego celu indywidualnego niż zasłużyć na grę jak największą liczbę minut, a z czasem stanowić o sile drużyny.









- Wiem, że kilku starszych wychowanków zdecydowało się w seniorską piłkę wchodzić w innych klubach Ekstraklasy. Ja również miałem takie możliwości, jednak cały czas priorytetem była Legia. Trenując w Skórcu, Siedlcach czy w akademii, marzyłem, by grać na tym stadionie, a nie gdzie indziej. Myślę, że jeśli odniosę w Legii sukces i spełnię swoje oczekiwania, to stanę się przykładem dla młodszych kolegów trenujących w LTC. Sam po sobie wiem, że to ważne, by widzieć, że się da i że można marzenia zamieniać na cele, że jednego dnia jesteś juniorem, a jakiś czas później reprezentujesz pierwszą drużynę.



- Chciałbym podziękować wszystkim trenerom, jakich spotkałem w akademii. Pewnie nie zawsze było ze mną łatwo, ale postaram się pokazać w najbliższych tygodniach, że dobrze wam wyszło przygotowanie zawodnika. Dziękuję również dyrektorowi Zielińskiemu i sztabowi pierwszej drużyny, cieszę się bardzo, że jestem częścią tej grupy.