Zapowiedź meczu

Klasyk wraca na Łazienkowską!

Piątek, 24 lutego 2023 r. 07:02 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź. Beniaminek z Łodzi spisuje się w lidze bardzo dobrze, plasując się na czwartym miejscu w tabeli. Mecz z Widzewem przy Łazienkowskiej 3 będzie pierwszym od 2013 roku, kiedy gospodarze wygrali 5-1.



KURSY NA LEGIA - WIDZEW

FORTUNA: 1 2.02 X 3.5 2 4



Nerwy ze stali



Przed tygodniem Legia ograła na wyjeździe Piasta Gliwice, notując trzecią wygraną w tym roku. Dzięki temu "Wojskowi" nie pozwolili na oddalenie się w tabeli Rakowowi Częstochowa, powiększając jednocześnie przewagę nad Lechem Poznań, który stracił punkty z Zagłębiem Lubin. Przez długi czas spotkania z gliwiczanami wydawało się, że tego dnia obydwie drużyny podzielą się punktami. Wreszcie na kwadrans przed końcem do siatki przeciwników trafił Josue, który skutecznie egzekwował rzut karny. Portugalczyk, mimo ostatnio niestrzelonej jedenastki, ponownie wziął na siebie odpowiedzialność - jak przystało na prawdziwego kapitana. Pomocnik tym samym może odetchnąć, bo ostatnie niepowodzenie na pewno do tego momentu siedziało w jego głowie. Josue uczcił tym trafieniem swój mały jubileusz, gdyż spotkanie z Piastem było dla niego 50. w Ekstraklasie.









Zmiana w bramce



Zdecydowanie gorzej tamten mecz będzie wspominał Bartosz Slisz. Pomocnik grał dobrze, ale został napomniany dwoma żółtymi kartkami, co wykluczyło go z gry przeciwko Widzewowi. Jego miejsce na pozycji defensywnego pomocnika zajmie Rafał Augustyniak, który do tej pory w Legii nie występował zbyt często na swojej nominalnej pozycji. Z Piastem od pierwszej minuty na murawie biegał Patryk Sokołowski, jednak zaprezentował się ze słabej strony i zapewne do pierwszego składu wróci Bartosz Kapustka, który był oszczędzany w poprzedniej kolejce ze względu na fatalny stan murawy w Gliwicach. Ważnym ogniwem, którego zabraknie w piątek, będzie Kacper Tobiasz. Bramkarz nabawił się kontuzji w 9. minucie doliczonego czasu gry z Piastem, kiedy zderzył się z rywalem przy wyjściu do dośrodkowania. "Tobiego" czeka najprawdopodobniej kilka tygodni przerwy, podczas których szansę pokazania swoich umiejętności otrzyma Dominik Hładun. Bramkarz trafił do Legii w lipcu ubiegłego roku, jednak do tej pory nie miał jeszcze okazji zadebiutować. Wszystko wskazuje na to, że Hładun doczeka się wreszcie pierwszego meczu w barwach stołecznego klubu i to od razu stanie między słupkami w ligowym klasyku. Rezerwowym bramkarzem będzie Cezary Miszta.





