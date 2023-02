Koszykówka

Legia jedzie do Sopotu na finały MP U-19

Poniedziałek, 27 lutego 2023 r. 13:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi koszykarskiej Legii Warszawa w dniach 1-5 marca walczyć będą w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 19, który rozegrany zostanie w hali 100-lecia w Sopocie.



Legioniści rywalizować będą w grupie A, w której zagrają kolejno z Basketem Junior Poznań (środa), WKK Wrocław (czwartek) i Śląskiem Wrocław (piątek).



W grupie B zagrają JBL 27 Katowice, Zastal Zielona Góra, GAK Gdynia i Trefl 1LO Sopot. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny każdej z grup, a zespoły z miejsc trzecich zagrają o miejsce piąte, z kolei ci, którzy zajmą czwarte miejsca w grupach - o siódme miejsce w Polsce w tej kategorii wiekowej. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. Organizator zapewnia transmisję wszystkich spotkań na Youtube.



Legia prowadzona przez Macieja Jamrozika i Łukasza Łobodę pewnie wygrała turnieje ćwierćfinałowe i półfinałowe, których była organizatorem.



Terminarz turnieju:

01.03 (ŚR) g. 10:00 Śląsk Wrocław - WKK Wrocław

01.03 (ŚR) g. 12:30 Basket Junior Poznań - Profbud Legia Warszawa

02.03 (CZ) g. 10:00 WKK Wrocław - Profbud Legia Warszawa

02.03 (CZ) g. 12:30 Śląsk Wrocław - Basket Junior Poznań

03.03 (PT) g. 10:00 Basket Junior Poznań - WKK Wrocław

03.03 (PT) g. 12:30 Profbud Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

04.03 (SO) g. 10:00 Mecz o 7. miejsce

04.03 (SO) g. 12:30 Mecz o 5. miejsce

04.03 (SO) g. 16:00 Półfinał I

04.03 (SO) g. 18:30 Półfinał II

05.03 (ND) g. 10:00 Mecz o 3. miejsce

05.03 (ND) g. 12:30 Finał