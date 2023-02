Brąz Wośkowiak w Złotoryi

W dniach 16-19 lutego dwie zawodniczki strzeleckiej Legii wzięły udział w Wielkim Pucharze Kaczawy w Złotoryi. Martyna Krzesaj i Wilhelmina Wośkowiak strzelały dwukrotnie w karabinie pneumatycznym 60 strzałów juniorek. Wilhelmina podczas pierwszego startu weszła do finału z wynikiem 623,3 pkt. i zajęła ostatecznie miejsce 5. Martyna zajęła miejsce 10. W drugim strzelaniu Wośkowiak z wynikiem 621,9 pkt. zdobyła brązowy medal, z kolei Krzesaj ukończyła rywalizację na 6. pozycji.

