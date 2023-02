Młodzież: KSZO 1-2 Legia U19

Trwa seria dobrych występów juniorów starszych przeciwko drużynom seniorskim. Tym razem Legia U19 wygrała 2-1 z zajmującym 7. miejsce w grupie 4 III ligi KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W sparingu, który odbył się w Ostrowcu, lepiej zaczęli gospodarze, którzy szybko objęli prowadzenie po golu Kafla. Jeszcze przed przerwą pdopieczni Filipa Raczkowskiego wyrównali za sprawą Kacpra Potulskiego, a tuż przed końcem gola na 2-1 zdobył Wiktor Puciłowski po rozegraniu rzutu wolnego. Sparing: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (III liga) 1-2 (1-1) Legia Warszawa U19 Gole: 1-0 12 min. Bartłomiej Kafel (po stałym fragmencie gry) 1-1 38 min. Kacper Potulski (as. Kacper Knera z rzutu rożnego) 1-2 88 min. Wiktor Puciłowski (as. Bartosz Mikołajczyk z rzutu wolnego pośredniego) Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06](65' Bartosz Krasuski), Jakub Okusami (46' Szymon Bednarz), Kacper Potulski [07](75' Hubert Dorczyk), Maciej Bochniak (25' Viktor Karolak [06])– Kacper Knera (46' Jakub Adkonis [07]), Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz (65' Kacper Bogusiewicz [06]) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (75' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki (46' Cyprian Pchełka). Rezerwa: Hubert Nowak (br)[06] Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik

