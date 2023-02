Komplet na meczu z Widzewem!

Komentarze (12)

MIODUSKI KONFABULANT - 2 minuty temu, *.telefonica.de Tylko LEGIA ukochana LEGIA dziś WARSZAWA czeka na zwycięstwo twe odpowiedz

Legia LepszaLejeCzerwonáhorde.... - 2 godziny temu, *.50.48 A miałem sen że goście przemycili troche mocnych bombek co wypaliły im w kieszeniach hehehe a na boisku Strzałek strzela w ostatnich sekundach bramke!dajäcá!3pkt! odpowiedz

RTS ???????????????????????? - 2 godziny temu, *.plus.pl WIDZEW TO MOJA MIŁOŚĆ. MAM NADZIEJĘ, ŻE JUTRO WYGRA. JEŻELI NIE, TO NICZEGO NIE ZMIENI.DLA MNIE WIDZEW I TAK ZAWSZE, CO BY SIĘ NIE DZIAŁO, BYŁ, JEST, I BĘDZIE NAJLEPSZYM KLUBEM ŚWIATA. AMEN. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @RTS ????????????????????????: no fajnie, ale po co to piszesz na stronie Legii? odpowiedz

MyToWidzew - 3 godziny temu, *.33.29 Jesteście, skunksy, faworytem. Jak ugramy remis, to już będę zadowolony. Jednak ta Wasza Legia to nie byle popierdółka. Oby było ciekawe widowisko. odpowiedz

Arrow - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kibice na Widzew ida. odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl i gitarra...oby jak najczęściej... odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.d1-online.com Jutro będzie Czad, Dzisiaj w nocy wsiadam do fury, jadę 1150 kilometrów i jutro w południe jestem w Warszawie. Tylko Legia. odpowiedz

Fernando - 3 godziny temu, *.virginm.net @Jimmy L: Ja też odpowiedz

Jimmy L - 1 minutę temu, *.telefonica.de @Fernando: I juz Cie lubie. Tylko Legia odpowiedz

