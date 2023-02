Na początku meczu Legii z Widzewem fani z Łazienkowskiej zaprezentowali na trybunach efektowną oprawę z napisem ULTRAS i podwieszaną sektorówką, a na dachu zostały odpalone race. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego!

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Andrzej - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przepiękna oprawa . ( L ) odpowiedz

Kempes - 4 godziny temu, *.orange.pl Jestem w szoku jak widzewiacy dopingowali. Zazdroszczę im ekipy. odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kempes: jestem w szoku jak legionisci dopingowali. Jestem szczesliwy bedac czescią tej ekipy. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl @Kempes: głupi czy głupszy? odpowiedz

Cabral - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kempes: Wypad do Łodzi , pejsie . odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Filmik bez dźwięku....:/ odpowiedz

StaryPojeb - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @lucho_83: włącz głośniki. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.