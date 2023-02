Świetne wyniki legionistów w German Junior Open 2023

Czworo zawodników sekcji squasha Legii Warszawa dzisiaj zakończyło rywalizację w silnie obsadzonym, międzynarodowym turnieju German Junior Open 2023, który odbył się w Hamburgu. Mateusz Lohmann zwyciężył w kategorii do lat 13. W rywalizacji U-15 miejsce drugie zajął Szymon Lohmann , przegrywając w finale z Japończykiem, Shunsaku Kariyazono. Sofiia Zrażewska oraz Jan Samborski zajęli piąte miejsca w kat. do lat 17. Gratulacje dla legionistów! Wyniki legionistów: U-13: Mateusz Lohmann - Arnau Puiggros Requena (Hiszpania) 11-0, 11-1, 11-1 Mateusz Lohmann - Kuba Wesolowski (Szwajcaria) 11-1, 11-1, 11-2 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Vince Czako (Węgry) 11-3, 11-8, 4-11, 11-5 Finał: Mateusz Lohmann - Zein Elsayad (Egipt) 11-4, 6-11, 9-11, 11-8, 11-7 U-15: Szymon Lohmann - Linus Kuusisto (Finlandia) 11-3, 11-3, 11-3 Szymon Lohmann - Raphael Ferraro (Szwajcaria) 11-0, 11-1, 11-1 Szymon Lohmann - Mohamed Abaza (Anglia) 11-2, 6-11, 11-5, 11-8 1/2 finału: Szymon Lohmann - Omar Elkeiy (Egipt) 11-4, 6-11, 11-1, 11-9 Finał: Szymon Lohmann - Shunsaku Kariyazono (Japonia) 9-11, 5-11, 4-11 U-17: Sofiia Zrażewska - Norina Malbasic (Szwajcaria) 11-2, 11-5, 11-7 Sofiia Zrażewska - Sarah Sabry (Irlandia) 11-5, 11-2, 11-5 Sofiia Zrażewska - Maya Weishar (Niemcy) 11-5, 8-11, 11-6, 8-11, 6-11 Sofiia Zrażewska - Tola Otrząsek (Polska) 11-8, 11-8, 11-3 O 5. miejsce: Sofiia Zrażewska - Aneta Sezemska (Czechy) 11-6, 11-6, 11-4 U-17: Jan Samborski - William Vester Carlsen (Dania) 11-1, 11-1, 11-0 Jan Samborski - Bernat Serna Salvia (Hiszpania) 11-5, 11-6, 11-2 Jan Samborski - Osama Elrefaey (Egipt) 11-8, 11-6, 8-11, 11-6 Jan Samborski - Vojtech Martinovsky (Czechy) 12-10, 8-11, 9-11, 5-11 Jan Samborski - Matthew Bartley (Anglia) 11-6, 7-11, 11-9, 12-10 O 5. miejsce: Jan Samborski - David Linhart (Czechy) 11-6, 11-9, 11-9

