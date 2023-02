Wypożyczeni: Passa Kikolskiego trwa, Kobylaka przerwana

Poniedziałek, 27 lutego 2023 r. 09:27 Fumen, źródło: Legionisci.com

Zakończyła się seria Gabriela Kobylaka bez straconej bramki. Wypożyczony z Legii do Radomiaka zawodnik pozostawał niepokonany przez 442 minuty. Skapitulował dopiero po rzucie karnym wykorzystanym przez Łukasza Zwolińskiego. Natomiast trwa seria Macieja Kikolskiego, który na II-ligowych boiskach ma już 405 minut z czystym kontem. Co ciekawe, obaj bramkarze byli jedynymi wypożyczonymi legionistami, którzy rozegrali pełne mecze.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 80. minuty w przegranym 0-1 meczu z Górnikiem Zabrze

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Siarką Tarnobrzeg

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Radomiakiem Radom

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu z Garbarnią Kraków

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Lechią Gdańsk

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Torino Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 66. minuty w przegranym 0-2 meczu z Ruchem Chorzów

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Górnikiem Łęczna

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Resovią Rzeszów

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 65. minuty w przegranym 0-1 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała