Reprezentacja

U-19: Igor Strzałek powołany na konsultację

Sobota, 25 lutego 2023 r. 08:27 Fumen, źródło: PZPN

Igor Strzałek otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 19. Podopieczni Marcina Brosza spotkają się 6-8 marca w Rącznej na konsultacji szkoleniowej. Na zgrupowaniu pojawi się również wypożyczony z Legii do AS Roma Jordan Majchrzak.