Kos sędzią meczu z Lechią

Damian Kos z Wejherowa został wyznaczony do sędziowania meczu 1/4 finału Pucharu Polski pomiędzy Lechią Zielona Góra i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Piotr Idzik, natomiast w wozie VAR zasiądą Damian Sylwestrzak i Sylwester Rasmus. Obsada sędziowska 1/4 finału: Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa: Damian Kos (Gdańsk) Pogoń Siedlce - Górnik Łęczna: Grzegorz Kawałko (Olsztyn) KKS Kalisz - Śląsk Wrocław: Marcin Kochanek (Opole) Motor Lublin - Raków Częstochowa: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

