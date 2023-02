1/4 finału Pucharu Polski. Awans Legii

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

riki z afriki - 1 godzinę temu, *.251.8 Wie ktoś kiedy losowanie par półfinałów? odpowiedz

Marek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Raków odpuszcza puchar pewne info odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.orange.pl Awans LEGII i Motoru a pozostale jak sie ulozy ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jutro raków odpada - pewne info. odpowiedz

Bart - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Żmija : byłoby idealnie, ale jeśli nie to poprosimy ich w następnej rundzie i będzie z głowy odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.