1/4 finału Pucharu Polski. Awans Legii, Górnika, Kalisza i Rakowa

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl przecież to i tak będzie ustawione, Legia i rakow nie mogą na siebie trafić w pólfinale odpowiedz

abc - 3 godziny temu, *.chello.pl Łęczna i na spokojnie awans do finału. Bo ten Kalisz jakby zagrał z nami tak jak dziś ze Śląskiem to raczej byśmy odpadli - lepiej niech Raków się z nimi męczy. odpowiedz

Pepe - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Poproszę o Raków w 1/2

Żeby im wybić z głowy mistrzostwo. Jak dostaną 2 razy na Ł3, to im nawet var nie pomorze. odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Spoko by było trafić w półfinale Raków u siebie. odpowiedz

hg - 3 godziny temu, *.ap-media.pl średnio atrakcyjny byłby finał z kaliszem albo łęczną, więc lepiej trafić na 1 z nich w półfinale odpowiedz

Januszek - 5 godzin temu, *.chello.pl Byle nie na ren Kalisz bo jeszcze nas powioza :/ odpowiedz

Maverick - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Przed chwilą KKS objechał Śląska 3-0.KKS grał jakby od tego meczu zależało czy ta drużyna w ogóle będzie istnieć...

Kapitalna gra tego zespołu.Wygladalo to tak jakby KKS grał w e klasie A nie Śląsk.Kapitalna gra tego zespołu i to z Polakami w składzie.Rozjechali ich jak trzeba.Grali z pełnym zaangażowaniem jak mało która jaka kolwiek drużyna w Polsce.

Na co komu jacyś lewi Hiszpanie bądź Portugalczycy tak jak kiedyś było to w Zawiszy Bydgoszcz...Dziś KKS pokazał że 3 ligowi polscy piłkarze którzy nast.dnia do roboty idą,potrafią ograć pseudo przepłacanych kopaczy z Hiszpanii bądź niewiadomo skąd po co i na co,mieniący się gwiazdami naszej ligi.A Śląsk pokazał że nie warto sprowadzać piłkarzy z zagranicy.

Graty dla KKS.Jeśli trafi ich Legia obojętnie czy w 1/2 czy w finale to będzie bardzo ciężko. odpowiedz

Kub - 5 godzin temu, *.mm.pl @Maverick: w ramach doprecyzowania KKS to w pełni profesjonalna drużyna i tam nikt rano do roboty nie idzie odpowiedz

Syn oreszczuka - 2 godziny temu, *.belgacom.be @Maverick: no, kks twój widzew juz ograł, więc nie musisz się emocjonować kogo Legia trafi na drodze do finału:D odpowiedz

Dzisiaj ciekawie - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Trenerem Motoru jest Portugalczyk,który wcześniej pracowal w Rakowie. Podobna napinka, jak ostatnio Piast- Legia , a ze puchar lubi się rządzić swoimi prawami...to zagrałem remis KKSu ze Śląskiem.

odpowiedz

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Dzisiaj ciekawie : a jeszcze wcześniej, ten Portugalczyk pracował w Legii. Gonsalo Feio, czy tam jakoś tak. odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Dzisiaj ciekawie : No to nie wszedł Ci kupon Kolego. Trzeba było grać agresywniej - Polska to taki dziwny kraj gdzie nikomu nie chce się zdobywać trofeów i premii… odpowiedz

Olomanolo - 19 godzin temu, *.207.179 Finał będzie Legia - Raków. Tępe dziadki zrobią wszystko aby tak było dla nich to będzie wielkie święto odpowiedz

Ja - 01.03.2023 / 01:56, *.160.106 Śląsk wymęczy ten Kalisz, Raków pyknie sobie Motor. Potem w półfinale Legia - Łęczna i Raków - Śląsk. My pykniemy Łęczną łatwo, Raków będzie się męczył ze Śląskiem ale wygra i widzimy się na Narodowym. Legia wygrywa PP, Raków ma MP. I tyle na ten sezon. Róbcie screeny :) odpowiedz

kulturalny cham - 7 godzin temu, *.46.202 @Ja: musisz zmienic scenariusz bo ten ci ewidentnie nie wyszedł odpowiedz

Bomba - 4 godziny temu, *.media.pl @Ja: haha to se Śląsk wymęczył Kalisz odpowiedz

Igułajn - 01.03.2023 / 00:52, *.chello.pl Kalisz i Motor zagrać i już całkiem atrakcyjny kurs się robi.... ponad 40;) kuszące całkiem odpowiedz

Arek - 28.02.2023 / 22:28, *.tpnet.pl Szkoda, że nie Pogoń Siedlce. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28.02.2023 / 21:55, *.play-internet.pl Będzie Łęczna jak nic;) odpowiedz

P-RP - 28.02.2023 / 21:03, *.orange.pl KKS Kalisz tak ma byc oby sie spelnilo !!! odpowiedz

L - 28.02.2023 / 20:51, *.aster.pl Wylosuja nam albo Rakow wyjazd albo Slask wyjazd. Pewniak. odpowiedz

koras - 28.02.2023 / 19:51, *.centertel.pl Szkoda Pogoni. odpowiedz

riki z afriki - 28.02.2023 / 15:12, *.251.8 Wie ktoś kiedy losowanie par półfinałów? odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.plus.pl @riki z afriki: W piątek o 12:00 ,transmisja na kanale "łączy nas piłka " odpowiedz

Marek - 28.02.2023 / 14:05, *.play-internet.pl Raków odpuszcza puchar pewne info odpowiedz

Vuko - 21 godzin temu, *.tpnet.pl @Marek: ales ty glupi. Czy ty w ribicie tez odpuszczasz dodatkowa premie? W dodatku jak juz jedna, ta wazniejsza masz prawie wyrobiona. odpowiedz

exsa - 28.02.2023 / 12:28, *.orange.pl Awans LEGII i Motoru a pozostale jak sie ulozy ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

Żmija - 28.02.2023 / 11:27, *.vectranet.pl Jutro raków odpada - pewne info. odpowiedz

Bart - 28.02.2023 / 13:39, *.centertel.pl @Żmija : byłoby idealnie, ale jeśli nie to poprosimy ich w następnej rundzie i będzie z głowy odpowiedz

Pinokio - 21 godzin temu, *.tpnet.pl @Bart: poprosmy, zeby nam mistrza odpuscili to zagramy o lige mistrxzow odpowiedz

