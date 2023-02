Nabory do wszystkich grup Legia Ladies

Poniedziałek, 27 lutego 2023 r. 07:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Ladies organizują treningi naborowe do wszystkich grup wiekowych. W środę, 1 marca o godzinie 19:00 przy Łazienkowskiej odbędą się nabory do drużyny seniorek, juniorek oraz trampkarek.



W czwartek, 2 marca o 17:00 przy Zbaraskiej 3 będzie miał miejsce trening naborowy do grupy orliczek, z kolei w czwartek o 18:15 również przy Zbaraskiej, będzie miał miejsce sprawdzian umiejętności młodziczek.



Aby wziąć udział w naborach należy wcześniej wypełnić formularz.