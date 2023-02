Z Górnikiem bez Mladenovicia

Sobota, 25 lutego 2023 r. 18:57 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 82. minucie spotkania z Widzewem Łódź Filip Mladenović otrzymał żółtą kartkę za wzmożone dyskusje z arbitrem. Było to ósme napomnienie dla legionisty w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w kolejnym ligowym meczu, z Górnikiem Zabrze.



Po trzy kartki na swoim koncie mają Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak i Lindsay Rose.









Żółte kartki legionistów po meczu z Widzewem:



10 - Artur Jędrzejczyk

8 - Filip Mladenović

6 - Josue

5 - Bartosz Slisz

4 - Bartosz Kapustka

3 - Rafał Augustyniak, Maik Nawrocki, Lindsay Rose

2 - Makana Baku, Maciej Rosołek, Paweł Wszołek

1 - Yuri RIbeiro, Patryk Sokołowski, Carlitos, Ihor Charatin, Mattias Johansson, Blaz Kramer, Ernest Muci, Kacper Tobiasz