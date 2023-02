Wygrana Konrada Kamińskiego z mistrzem Litwy w K-1

Wczoraj w Suwałkach miała miejsce pierwsza profesjonalna walka zawodnika Legia Fight Club, Konrada Kamińskiego , który podczas Pałuska Kickboxing Night wygrał w formule K-1 z Litwinem, Arturasem Brizinskasem (K1 Akademija/LT Pro Team) w kat. -63,5 kg. Trenerem legionisty jest Konrad Łada. Kamiński to aktualny wicemistrz świata WAKO w K-1, zdobywca Pucharu Świata WAKO za rok 2022 oraz mistrz Polski w K-1. Brižinskas jest aktualnym mistrzem Litwy w K-1.

