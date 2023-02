Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 25 lutego 2023 r. 18:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sobotę aż 3 zespoły Akademii miezyły się z Rakowem Częstochowa. Legia U17 wygrała w Częstochowie 7-3, a Legia U15 zremisowała 3-3. W pojedynku drużyn U16 Legia w ostatniej minucie przełamała wcześniejszą niemoc strzelecką i doprowadziła do remisu 2-2. W meczu rozegranym we Wrocławiu Legia U14 (2009 i mł.) wygrała 5-2 ze Śląskiem.



Sparing: Raków Częstochowa U17 (2006 i mł.) 3-7 (2-5) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 11 min Igor Skrobała as. gr.testowany

1-1 17 min.

1-2 23 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

1-3 36 min. Mateusz Szczepaniak (as. Igor Skrobała)

1-4 41 min. Dawid Rudnicki (as. Kacper Bogusiewicz)

1-5 43 min. Tomasz Rojkowski (as. Mateusz Szczepaniak)

2-5 47 min.

3-5 53 min.

3-6 83 min. Jakub Adkonis b.a.

3-7 90 min. Stevin Kerge (as. Kacper Bogusiewicz)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) - Oliwier Olewiński (55' Jakub Jendryka), gr. testowany, Dawid Rudnicki (70' Rafał Boczoń), Jakub Grzejszczak - Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07], Kacper Bogusiewicz - Igor Skrobała (55' Stevin Kerge), Mateusz Szczepaniak [07](55' Pascal Mozie [08]) - Tomasz Rojkowski (55' Mateusz Konopka)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia Warszawa U16 (2007 i mł.) 2-2 (1-1) Raków Częstochowa U16

Gole:

1-0 7 min. Igor Busz (as. Aleksander Iwańczyk)

1-1 12 min. Patryk Grabowski

1-2 48 min. Patryk Grabowski

2-2 90+4 min. Igor Busz (as. Dawid Nos)



Strzały (celne): Legia 24 (12) - Raków 8(4)



Legia: Michał Bobier (Konrad Kassyanowicz ng) - Szymoon Chojecki (23' Max Pawłowski), Franciszek Pollok, Jan Leszczyński, Mikołaj Kotarba - Konrad Kraska, Aleksander Iwańczyk, Igor Busz, Adrian Gilant (68' Kuba Solecki), gr. testowany (57' Alex Cetnar) - Dawid Nos

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Raków Częstochowa U15 (2008 i mł.) 3-3 Legia Warszawa U15

Gole:

1-0

1-1 Kacper Borowiec

1-2 Kacper Borowiec (as. Maksymilian Sterniczuk)

2-2

3-2 Maksymilian Sterniczuk (as. Kacper Borowiec)

Legia: Antoni Błocki (41' Jan Bienduga) - Juliusz Rafalski, Igor Mirowski, Mateusz Lauryn, Jakub Oremczuk (50' Mikołaj Jasiński) , Maks Dołowy (65' Patryk Mackiewicz), gr. testowany (50' Bartosz Czarkowski) Pascal Mozie (50' Kacper Morawiec), Kacper Borowiec (50' Jakub Sito), Maksymilian Sterniczuk, Marcel Kiełbasiński (50' Tomasz Babiloński)

TRener: Rafał Klimkowski, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Śląsk Wrocław U14 (2009 i mł.) 2-5 (1-3) Legia Warszawa U14

Gole:

1-0 17 min.

1-1 18 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

1-2 23 min. gr. testowany (as. Fabian Mazur)

1-3 35 min. Fabian Mazur (as.Igor Brzeziński)

1-4 56 min. Mateusz Strzelecki (as. Piotr Kaniewski)

2-4 64 min.

2-5 69 min. Piotr Kaniewski b.a.