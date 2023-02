Legia chce ściągnąć Ibrahima Cisse

Komentarze (13)

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W ataku Muci z Rosolkiem w ostatnim meczu nie zagrali ani razu do siebie. Obrona pojedynczo grajki ok, ale jako formacja I zespół dziurawa jak ser szwajcarski. Trzeba świeżej krwi. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pewnie też lubi blondynki ;-) odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl wolę graczy z takiego Olimpiakosu jak Martins czy Jozue nie drugiej ligi francuskiej. To ma być wzmocnienie na puchary? Do 26 roku życia nie przebił się do pierwszej ligi we Francji? odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl No to latem żegnamy Nawrockiego... Mioduski kasuje wpłatę. Ciekawe co zrobi jak do sprzedaży zostanie np. tylko Rosołek. odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @(L) evinho. Onet. Pl: To że odejdzie Nawrocki to jest już przesądzone niezależnie czy przyjdzie Cisse czy nie. Zresztą Tobiasz też odejdzie aby ratować finanse. odpowiedz

grzesiek - 43 minuty temu, *.centertel.pl @(L) evinho. Onet. Pl:

jakto co?

sprzeda go odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.149 może to ten drugi z nancy? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli się Pan Zielińskie z FM 2023 przeprosił szkoda , że tak późno a Catenada w Radomiaku ................:)

odpowiedz

taco - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: faktycznie - przyszedł i od razu karniaczka podarował… odpowiedz

Gangsta - 4 godziny temu, *.185.83 Moim zdaniem to Legia powinna się poszukać dobrego napastnika .bo nie mamy kim strzelać w napadzie bramek. odpowiedz

Mj - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Gangsta: Przecież ma przyjść Gual z Jagi latem. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Generalnie bardzo lubię Francję i Francuzów. Ale odpady z tamtejszych lig już niekoniecznie. odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Wolfik: Moulin się całkiem dobrze sprawdził. A ten nazwisko ma zacne, choć bardziej pasujące do ofensywnych graczy. odpowiedz

