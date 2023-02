Zapowiedź meczu

Kolejna Lechia na drodze do pucharu

Poniedziałek, 27 lutego 2023 r. 22:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Emocje wśród kibiców Legii po ostatnim spotkaniu ligowym jeszcze na dobre nie opadły, a przed piłkarzami ze stolicy kolejny ważny mecz. Już we wtorek o godzinie 13:00 "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z Lechią Zielona Góra o awans do półfinału Pucharu Polski.



KURSY NA LECHIA ZG - LEGIA

FORTUNA: 1 15.5 X 7 2 1.19



Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia cały próbuje włączyć się do walki o mistrzostwo Polski, jednak wobec sporej straty punktowej do Rakowa Częstochowa nie może sobie pozwolić na żadne potknięcia, a takie niestety nadeszło przeciwko łodzianom. Pomimo tego, że legioniści dwukrotnie tego dnia prowadzili, to ostatecznie podzielili się z Widzewem punktami. Niestety po wygranej w tej kolejce Rakowa remis dla warszawskiego klubu można traktować jak porażkę. Częstochowianie odskoczyli bowiem w tabeli na kolejne dwa "oczka". Wobec takiego obrotu spraw jeszcze ważniejszy staje się Puchar Polski, a dokładniej triumf w tych rozgrywkach. Kolejny krok ku temu należy uczynić już we wtorek.