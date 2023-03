Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

L fan - 27.02.2023 / 11:24, *.chello.pl Zobaczymy jak zagra L bez Josue jestem ciekawy odpowiedz

axlrose - 27.02.2023 / 13:27, *.tpnet.pl @L fan: Też jestem ciekaw, tylko przeciwnik (teoretycznie!) słabszy.

Trudno więc będzie o merytoryczną ocenę. odpowiedz

L - 27.02.2023 / 16:19, *.171.109 @L fan: pewnie lepiej bo z Josue przy takim rywalu skonczyloby sie na pyskowkach co 5 minut bo przeciez Lechia to sie raczej przygladac nie bedzie tylko biegac jak wsciekla. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.