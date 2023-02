Bezpośrednią transmisję z meczu Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LECHIA ZG - LEGIA FORTUNA:

Januszek - 1 minutę temu, *.chello.pl Pryszczaty odsuniety od skladu xD odpowiedz

Koneser ujowego fótbolu - 29 minut temu, *.inetia.pl Slisz nawet na tle III ligowca jest arcyujowy. odpowiedz

Syn trenera - 7 minut temu, *.plus.pl @Koneser ujowego fótbolu: Heh a na tym forum dalej są wielbiciele jego talentu... W normalnych warunkach to on w 3 lidze miałby problem... Dramat zawodnik grający na alibi do najbliższego, więcej strat niż odbiorów...???? odpowiedz

Andrew - 37 minut temu, *.lukman.pl podrzuci ktoś link do obejrzenia w necie? odpowiedz

x - 28 minut temu, *.inetia.pl @Andrew: Już było nie raz pisane ale masz: strims.top odpowiedz

atmosferić - 47 minut temu, *.orange.pl murawa dramat - chyba dziki tam ryją na codzień. odpowiedz

atmosferić - 49 minut temu, *.orange.pl pekhartinho z golem odpowiedz

atmosferić - 53 minuty temu, *.orange.pl legia odpadnie dzis - kosta to spec od kompromitacji pucharowych. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A co się dzieje z bramkarzem C.Miszta ? odpowiedz

artic - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @Alan: Ponoć wypozyczony do Izolatora Boguchwała :) odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Nawrocki

Baku ... Slisz ... Strzałek ... Pich

Kapustka

Pekhart ... Carlitos odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.ar-network.pl Tylko pewne, przekonujące zwycięstwo i nie ma to tamto. Nieważne, że wystawianie Augustyniaka na środku obrony to proszenie się o kłopoty, jak kiedyś z Jodłowcem na tej pozycji czy beznadziejnego i ofochanego Mladena. W końcu między Legią, a LZG jest różnica kilku klas i obowiązkiem jest to dziś pokazać. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @hajdukL: Tak tylko nieśmiało przypomnę, że tracimy bramki w każdym meczu.....

Niemniej zgadzam się z Kolegą. Ewentualne odpadnięcie z Lechią - bez względu na ich piekna postawę w tej edycji PP - byłoby wspomnieniem Sanoka. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @hajdukL: Nie doceniacie rywala. W końcu to III liga. Będzie ciężko o wygraną, jeszcze przy pełnym stadionie ale wierzę w naszych piłkarzy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Sarcastico : Doceniamy. Nikt nie mówi, że się przed nami położą i będą czekali na najniższy wymiar kary. Nasi muszą podejśc poważnie, niemniej - bez urazy dla rywali - jesteśmy faworytem. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Wolfik: To był sarkazm mordeczko. Bez żartów takie mecze to my trzecim składem musimy wysoko wygrywać. Ale wiadomo jak jest ;) odpowiedz

