Konferencja pomeczowa

Runjaić: Naszym celem jest 2 maja na Stadionie Narodowym

Wtorek, 28 lutego 2023 r. 15:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W tym sezonie w Pucharze Polski za nami ciężkie przeprawy - Termalica, Wisła Płock, Lechia Gdańsk... dziś również musieliśmy się mocno postarać o wygraną.







Naszym celem jet finał 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jestem szczęśliwy z awansu do następnej rundy. Teraz skupiamy się na powrocie do formy i następnym trudnym wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze.



W Zielonej Górze byliśmy lepszą drużyną, graliśmy tak jak chcieliśmy grać, zachowaliśmy balans między obroną i atakiem. Graliśmy dużo długich piłek, strzeliliśmy ładne bramki w kluczowych momentach. Kontrowaliśmy przebieg tego spotkania. Doceniam sposób, w jaki grała drużyna rywali, życzę im wszystkiego dobrego na dalszą część sezonu. Dziękuję naszym kibicom, którzy dziś wspierali nas z trybun.



Puchar nie jest dla nas łatwiejszy niż liga. W pucharze każdy mecz to finał, każdy może awansować, a można nawet dojść do finału, przegrać go i zostać z niczym.