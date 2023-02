Kapustka: Liczymy na finał i na zdobycie pucharu

Wtorek, 28 lutego 2023 r. 15:14 źródło: Polsat Sport

- Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Nie ukrywam, że traktowaliśmy ten mecz z respektem. Przyjechaliśmy tu z szacunkiem do rywala. Wynik 3-0 jest adekwatny, ale szacunek dla drużyny gospodarzy, że chciała grać w piłkę. Nasza przygoda w Pucharze Polski będzie jeszcze trochę trwać. Liczymy na finał i na zdobycie pucharu - powiedział po meczu z Lechią Zielona Góra kapitan Legii Warszawa, Bartosz Kapustka.



- Nie wiem, co było w głowach poprzednich rywali Lechii. My podchodziliśmy do meczu z szacunkiem, ale pewni siebie. Wiedzieliśmy, na co nas stać, chcieliśmy dominować. Naszym obowiązkiem było zwycięstwo tutaj. Szacunek, że Lechia doszła do ćwierćfinału, że pokonała 2 ekstraklasowe zespoły. Na pewno to było fajne wydarzenie tutaj dla ludzi.



- Dobrze nam się mecz ułożył. Na pewno byłoby trudniej, gdyby wynik 0-0 utrzymywał się dłużej i zostało mniej czasu. 2 strzelone w pierwszej połowie bramki trochę uspokoiły spotkanie, ale Lechia walczyła do końca i stwarzała sytuacje i starała się strzelić bramki.



- Myślę, że był niewielki rykoszet przy mojej bramce. Poza tym nie byłem pewien, czy Paweł nie był na spalonym i czy zostanie ona uznana. Najważniejsze jednak, że jesteśmy w półfinale. Zostały nam jeszcze 2 mecze do zdobycia pucharu i na kogo byśmy nie trafili, musimy być przygotowani w 100%.