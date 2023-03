Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lechią

Czwartek, 2 marca 2023 r. 09:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz w Zielonej Górze przyznaliście Bartoszowi Kapustce. Występ kapitana drużyny oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników także otrzymała niezłe oceny. Najniższe trafiły do tych, którzy na boisku pojawili się z ławki rezerwowych. W sumie oceniało 365 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.









Kapustka 4,6

Pekhart 4,3

Wszołek 4,1

Hładun 4,0

Carlitos 4,0

Strzałek 3,8

Yuri Ribeiro 3,6

Augustyniak 3,5

Slisz 3,5

Nawrocki 3,4

Mladenović 3,1

Sokołowski 3,0

Rosołek 2,9

Celhaka 2,9

Baku 2,9

Pich 2,8